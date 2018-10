MY HERO ACADEMIA: La Guida Ufficiale

Fan di Deku & co., tenetevi pronti: sta per arrivare la prima guida ufficiale a tutti i personaggi del manga MY HERO ACADEMIA, del maestro Kohei Horikoshi, completa di sticker, esclusivi segnalibri in PVC da collezionare e molto altro ancora… ma quando? Semplice: il volume sarà disponibile dal 31 Ottobre in fumetteria, libreria e Amazon.

È in arrivo una pubblicazione speciale per i fan di Deku & co.: la prima, attesissima guida ufficiale dedicata a MY HERO ACADEMIA! Scoprirete tutto, ma proprio tutto sugli innumerevoli personaggi creati dal maestro Horikoshi: Heroes, studenti, insegnanti, Villain… Curiosità, approfondimenti e indiscrezioni non risparmieranno nessuno! E non mancheranno interviste, storie extra, una fantastica gallery di illustrazioni a colori, gadget e molto altro ancora!

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha –, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.