DRAGON BALL Z – LA RESURREZIONE DI “F” : Disponibile da domani

Il filone degli anime comics di DRAGON BALL, frutto della mente del grande Akira Toriyama, continua con un altro imperdibile capitolo: stiamo parlando de LA RESURREZIONE DI “F”, che insieme a LA BATTAGLIA DEGLI DEI costituisce l’imprescindibile collegamento tra la serie classica DRAGON BALL e il suo seguito, DRAGON BALL SUPER. Il volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 31 Ottobre.

Freezer, il signore del male, risorge grazie alle Sfere del Drago. Assetato di vendetta contro i Super Saiyan che l’hanno spedito all’inferno, impara a padroneggiare un nuovo potere e si dirige sulla Terra per invaderla. Goku, Vegeta e i loro compagni dovranno quindi affrontare il nemico più malvagio di tutti i tempi… In cosa consiste il nuovo potere di Freezer? E quale sarà il destino del mondo?!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima.

Alla conclusione Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come ne resto del mondo.