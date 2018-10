ONE PIECE N. 88: UNO SCONTRO… GOMMOSO! – Disponibile dal 1° Novembre

Infuria la battaglia tra l’equipaggio di Cappello di Paglia e quello di Big Mom: l’obiettivo è far sì che Katakuri non raggiunga il resto dei compagni… ce la farà la ciurma più strampalata della storia della pirateria? Correte a leggere ONE PIECE n. 88, di Eiichiro Oda, disponibile in Italia dall’1 Novembre nella collana YOUNG: è l’unico modo per scoprirlo!

Rufy si scontra violentemente con Katakuri, uno dei tre generali, ma i suoi ripetuti attacchi vengono schivati uno dopo l’altro e la situazione si fa disperata! Per impedire al secondogenito della famiglia Charlotte di raggiungere i suoi compagni, Cappello di Paglia taglia le vie di uscita e si impegna in una battaglia a tutta forza…

Eiichiro Oda, nato nella prefettura giapponese di Kumamoto nel 1975, con ONE PIECE è l’autore del manga più venduto della storia. Appassionato di fumetti fin da piccolo, ha come modello Akira Toriyama; dopo essersi aggiudicato in giovane età diversi riconoscimenti (tra i quali il secondo posto al Premio Tezuka e l’Hop Step Award), dal 1997 comincia a lavorare al suo manga più famoso, ospitato nelle pagine della rivista «Weekly Shonen Jump», presso la quale continua tutt’ora ininterrotto.