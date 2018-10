Faint e Harbinger Renegade disponibili dal 17 Ottobre

Per questa settimana di uscite VALIANT ci aspettano una vecchia conoscenza e il primo atto di una nuova grande storia: stiamo parlando della supereroina curvy più amata, Faith, alle prese con una battaglia a spasso nel tempo insieme al Viandante Temporale Neela Sethi, e degli Harbinger Renegades, riunitisi in un’America terrorizzata, sotto lo scacco delle rivolte e del disagio sociale.

Non c’è tempo da perdere: il quinto volume di FAITH e il primo di HARBINGER RENEGADE saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon dal 17 Ottobre!

FAITH E LA FUTURE FORCE

Faith “Zephyr” Herbert (ex-membro di Unity, attuale Renegade degli Harbinger e supereroina numero uno di Los Angeles) è l’ultima e la migliore speranza di sopravvivenza dell’universo! Tra molti secoli nel futuro, un’infida intelligenza artificiale scatenerà un devastante attacco alle fondamenta del tempo… con lo scopo di riscrivere la storia dall’inizio alla fine!

A corto di opzioni, Neela Sethi, Viandante Temporale autonominatasi protettrice di ciò che è e ciò che sarà, è tornata nel 21° secolo per reclutare i più grandi campioni di oggi e di domani al fine di sventare questa minaccia esistenziale… e ha bisogno di Faith per guidarli! Ma perché Faith? E perché ora? Volate fino ai confini più remoti del futuro in una frenetica corsa per salvare il tempo stesso: Faith guiderà la carica al fianco dei più grandi eroi VALIANT… e diventerà una leggenda per l’eternità!

CHIUNQUE TU CONOSCA POTREBBE ESSERE UN HARBINGER…

Sei mesi fa, una squadra segreta di rinnegati infiltrati divulgò l’esistenza di individui tanto straordinari quanto pericolosi a un mondo attonito. Oggi, in tutto il Paese, dei rudimentali tentativi di attivazione psionica fai da te hanno lasciato centinaia di menti danneggiate… o peggio. L’emergere di un nuovo psiota in una comunità spesso conduce a rivolte e violenze di massa. La vendita delle armi è alle stelle, la situazione è critica – come si è visto in GENERATION ZERO n. 1 –. L’America è terrorizzata da cosa potrà succedere ancora.

Con queste sconvolgimenti in atto, Kris Hathaway, John “Torque” Torkelson, Faith “Zephyr” Herbert e Peter Stanchek stanno per scoprire la loro vocazione. Insieme, gli HARBINGER RENEGADES si muovono di città in città, infoltendo i loro ranghi e sovvertendo le autorità, una mente alla volta… con l’intenzione di dimostrare una volta per tutte che dietro al loro potere c’è sempre stato uno scopo.

Dal 17 Ottobre FAITH n. 5 e HARBINGER RENEGADE n. 1 saranno disponibili in fumetteria, libreria e Amazon!