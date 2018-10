Generation Zero: Disponibile con il primo Volume dal 10 Ottobre

Che succede se dei bambini dotati di abilità psiotiche vengono strappati alla loro infanzia e allevati dal Progetto Spirito Nascente? Semplice: si ribellano!

Ottenuta a caro prezzo la loro libertà, adesso è nata la “Generation Zero”: hanno giurato di difendersi e proteggersi a vicenda con tutte le proprie forze, usando le loro abilità per ristabilire la giustizia, soprattutto a favore degli altri bambini, che sono ciò che loro furono, e potrebbero essere quello che loro non vogliono.

Generation Zero debutta con il primo Volume

Ma basta parlare, c’è solo da leggere: il primo volume di GENERATION ZERO, firmato da Fred Van Lente e Francis Portela, sarà disponibile dal 10 Ottobre in fumetteria, libreria e Amazon.

NOI SIAMO IL FUTURO

Keisha Sherman aveva un fidanzato, rimasto ucciso in uno strano incidente stradale a Rook, nel Michigan, una cittadina che ha conosciuto un boom tecnologico che l’ha portata dalle stalle alle stelle apparentemente nell’arco di una notte.

Quando Keisha trasmette una disperata richiesta di aiuto tramite la sua webcam, nel liceo locale improvvisamente appaiono alcuni insoliti studenti…

Ma mentre la voce della presenza dei Generation Zero si diffonde rapidamente nei corridoi, questa imprevedibile banda di pivelli scopre che non sono loro la cosa più straordinaria in agguato dietro la facciata in acciaio inossidabile di Rook.