BUGIE D’APRILE – CODA arriva il 3 Ottobre

Ogni brano musicale ha la sua conclusione in un’ultima parte che ne sancisce la fine, con tutto lo strascico di emozioni che porta con sé: così è anche per BUGIE D’APRILE, il toccante manga di Naoshi Arakawa, di cui il volume prequel, CODA, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 3 Ottobre.

BUGIE D’APRILE – CODA: Disponibile dal 3 Ottobre

Com’è nato il legame tra Kosei e Tsubaki? A quando risale la decisione della maestra Hiroko di seguire Kosei nella sua carriera di pianista? E perché Kaori è passata al violino se all’inizio suonava un altro strumento? Un volume prequel che fa luce sui retroscena della commovente storia di BUGIE D’APRILE!

Naoshi Arakawa è un mangaka giapponese. Il suo debutto è datato al 2007 con TSUMETAI KOUSHA NO TOKI WA TOMARU, adattamento manga dell’omonimo mistery novel scritto da Mizuki Tsujimura, proseguendo con la propria miniserie SAYONARA FOOTBALL.

La serie BUGIE D’APRILE, pubblicata da Kodansha sulla rivista «Monthly Shonen Magazine» dal 2011 al 2015, gli è valso il Kodansha Manga Award nel 2013, nonché ha avuto un adattamento anime (2014) e action movie (2016). Il suo compleanno è il 7 Marzo.