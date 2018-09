Dragon Quest Saga – Gli eredi dell’emblema arriva il 23 Gennaio 2019

Continua l’epopea manga ispirata alla celebre saga videoludica di Yuji Horii: è infatti in arrivo il primo volume di DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO II – GLI EREDI DELL’EMBLEMA, sequel di DRAGON QUEST SAGA – L’EMBLEMA DI ROTO, scritto da Jun Eishima e disegnato da Kamui Fujiwara.

Dragon Quest Saga – Gli eredi dell’emblema: Disponibile dal 2019

La nostra storia prende il via in un mondo in cui, da anni ormai, tutta la magia è scomparsa. Il sipario si apre sul viaggio del giovane Aros, che insieme alla memoria ha perduto ogni cosa. I cambiamenti che hanno trasformato la realtà sono avvolti nel mistero, ma un po’ alla volta la verità comincia a venire a galla…

Kamui Fujiwara è un mangaka nato a Tokyo nel 1959. Vincitore di una menzione d’onore per il 18° Tezuka Award, nel 1979, con il suo primo manga, è stato fortemente influenzato da Katsuhiro Otomo – il creatore di AKIRA –. “Kamui” in realtà è il suo pseudonimo, derivante da Kamuy, divinità Ainu della creazione.

Il volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 23 Gennaio 2019.