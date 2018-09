KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS: Disponibile dal 6 Febbraio 2019

Dopo il sequel, è il turno del prequel di KUROKO’S BASKET, manga di Tadatoshi Fujimaki: è infatti in arrivo il primo volume di KUROKO’S BASKET REPLACE PLUS, firmato da Sawako Hirabayashi e Ichiro Takahashi. Siete curiosi di scoprire come si è formata la “generazione dei miracoli”? Potrete scoprirlo in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 6 Febbraio 2019!

In un certo periodo nella fortissima squadra di basket della scuola media Teiko furono presenti contemporaneamente cinque fenomeni, noti come “la generazione dei miracoli”, e un fantomatico sesto uomo, Tetsuya Kuroko.

Insieme, essi riuscirono nella straordinaria impresa di vincere il campionato delle scuole medie del Giappone per tre anni consecutivi, ma alla fine una serie di eventi portò alla disgregazione della squadra. Questa è la storia dei loro movimentati pomeriggi, prima che le loro strade si dividessero.

Tadatoshi Fujimaki è un mangaka giapponese, nato a Tokyo il 9 Giugno 1982. Nel 2007 ottiene la pubblicazione di un one-shot di KUROKO’S BASKET sulla rivista «Shonen Jump», pervenendo alla serializzazione sulla stessa rivista nel 2011. Il manga ha ricevuto dal 2012 un adattamento anime ad opera dello studio Production I.G.