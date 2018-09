La Principessa delle meduse si conclude con l’ultimo capitolo

Cos’anno in comune il mondo della moda… e un gruppo di ragazze otaku? Molto, in realtà: è da questo connubio apparentemente improbabile che nasce il manga KURAGEHIME – LA PRINCIPESSA DELLE MEDUSE di Akiko Higashimura, giunto alla conclusione con il suo diciassettesimo volume, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 26 Settembre.

Tra colpi di scena, rivelazioni e innamoramenti, non perdetevi l’ultimo volume di una storia bella e leggera… proprio come una medusa! Tsukimi è un’amante delle meduse che sogna di diventare una disegnatrice professionista. Per questo motivo si è trasferita a Tokyo, in un condominio in cui è espressamente vietato l’ingresso agli uomini e che rischia di essere demolito.

Per salvarlo, le inquiline e i loro amici si sono attivati allo scopo di raccogliere quanti più fondi possibile, creando addirittura una nuova linea di abbigliamento ispirata alle meduse, chiamata Jellyfish…

Le ragazze hanno deciso di rimettersi al lavoro e creare una nuova collezione di abiti Jellyfish: si chiameranno Metamorphosis e saranno vestiti realizzati dalle Amars per le Amars! Ora il problema è trovare la strategia migliore per presentarli al pubblico, e soprattutto il luogo giusto in cui farlo…

Nata a Kushima, nella prefettura giapponese di Miyagi, Akiko Higashimura debutta come mangaka con FRUITS KOUMORI, edito da Shueisha. Nel 2001 inizia a lavorare alla sua prima serie, KISEKAI YUKA-CHAN, inserito nell’antologia shojo COOKIE, pubblicata da Shueisha.

Tra i suoi lavori più famosi ricordiamo MAMA WA TEMPARIST, HIMAWARI: KENICHI LEGEND, KAKUKAKU SHIKAJIKA: quest’ultimo nel 2015 vince l’8° Annual Manga Award e anche il 19° Annual Japan Cultural Affair Media Art Festival Manga Award. Higashimura è conosciuta per la capacità di lavorare contemporaneamente a più serie, tra cui YUKIBANA NO TORA (pubblicata da Shogakukan) e TOKYO TARAREBA-MUSUME (quest’ultima pubblicata da Kodansha).