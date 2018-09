Una nuova miniserie per Pretty Guardian Sailor Moon

La saga di PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON New Edition sta per concludersi – l’ultimo volume uscirà il prossimo 10 Ottobre – ma il viaggio verso le stelle continua con una miniserie interamente dedicata a Sailor Venus!

Arriva la miniserie CODENAME SAILOR V

La bionda guerriera proveniente dal pianeta Venere e il suo gatto parlante Artemis ci faranno vivere delle esaltanti avventure all’insegna dell’amore e della bellezza! Il prequel di SAILOR MOON che ha segnato l’inizio di un mito, CODENAME SAILOR V n. 1, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 13 Marzo 2019.

Minako Aino: prima media, scarsa propensione allo studio, testa fra le nuvole, carattere turbolento, passione per i videogames, lo shopping e i bei ragazzi (specialmente gli idol)… Chi sospetterebbe che in lei si nasconde una paladina della giustizia destinata a difendere la pace nel mondo?! Artemis avrà un bel da fare per aiutarla a calarsi nel ruolo di Sailor Venus, alias Sailor V… Che la trasformazione abbia inizio!

Naoko Takeuchi è una delle più celebri mangaka giapponese, nata a Kofu il 15 marzo 1967: il suo esordio professionistico avviene sulle pagine della rivista «Nakayoshi», edita da Kodansha, casa editrice che non ha più lasciato. La sua opera più famosa, considerata tra le più alte espressioni dellacultura pop nipponica, è PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON, per la quale ha vinto il 17° Kodansha Manga Award. Tra le sue passioni, oltre alla guida di macchine veloci e il collezionismo di antichità, vi è la scienza: è infatti laureata in Chimica.