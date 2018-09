Dragon Ball Full Color: Arriva la saga dei Sayan

Eh, già! Goku è cresciuto, è diventato padre, e, come se non bastasse, si trova all’improvviso a confrontarsi con le sue origini con l’arrivo dei Saiyan e del loro “principe” Vegeta… che il pianeta sia diventato troppo piccolo per tutti e due?

Dragon Ball: La saga dei Saiyan a colori

Lo scopriremo presto: il primo volume del terzo arco narrativo di DRAGON BALL FULL COLOR, l’edizione completamente a colori del capolavoro di Akira Toriyama sarà disponibile in edicola, libreria e Amazon a partire dal 23 Gennaio 2019.

Una fantastica edizione completamente a colori del capolavoro del maestro Toriyama! Una pubblicazione imperdibile divisa per saghe, lanciata in Giappone dalla casa editrice Shueisha, ora finalmente disponibile anche per i lettori italiani!

Molti anni sono passati da quando il mondo fu minacciato dal Gran Demone Piccolo: Goku è cresciuto, ed è riuscito a sconfiggere anche la reincarnazione di Piccolo Majunior, risparmiandogli però la vita per poterlo sfidare di nuovo. Entrambi, però, si trovano a doversi confrontare con nuovi avversari dalla forza inimmaginabile: i terribili guerrieri alieni Saiyan, capeggiati dal crudele principe Vegeta! Cosa ci fanno sulla Terra? E chi è il misterioso “Kakaroth” che stanno cercando…?

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima. Alla conclusione Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come ne resto del mondo.