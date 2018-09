Dragon Ball Full Color: Nuova Saga in Fumetteria

Ai blocchi di partenza il secondo arco narrativo di DRAGON BALL FULL COLOR, l’edizione completamente a colori del capolavoro di Akira Toriyama: il primo volume de LA SAGA DEL GRAN DEMONE PICCOLO sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 26 Settembre.

Nuova saga per Dragon Ball Full Color

Goku, il maestro Muten e tutti gli amici e allievi della sua scuola di arti marziali vi aspettano! Dopo la conclusione dell’ultimo Torneo Tenkaichi, una terribile minaccia incombe su tutti gli esperti di arti marziali che vi hanno preso parte.

In combutta col perfido Pilaf, un mostro dalla pelle verde vuole eliminarli uno a uno per diventare il capo incontrastato del mondo. Al solo pronunciare il suo nome persino il maestro Muten ha i brividi… ha inizio l’arco narrativo dedicato al Gran Demone Piccolo!

Akira Toriyama è uno dei più celebri mangaka giapponesi: nato Nagoya, debutta con WONDER ISLAND sulla rivista «Weekly Shonen Jump» nel 1978. Nel 1980 inizia la serializzazione della sua prima opera di successo: DR. SLUMP, basata su un’idea del suo storico redattore Kazuhiko Torishima.

Alla conclusione Ma il pur grande successo di DR. SLUMP verrà superato dalla sua opera successiva: DRAGON BALL, il manga più famoso in assoluto, da cui è stato tratto un anime trasmesso in più di 40 paesi nel mondo, nonché una moltitudine di videogiochi e altro merchandising.

Toriyama ha anche curato il character design della popolare serie di videogiochi DRAGON QUEST, ed è stato una fonte d’ispirazione per le successive generazioni di fumettisti, in Giappone come ne resto del mondo.