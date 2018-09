YONA: La principessa scarlatta debutta con il primo numero

È in arrivo una delle eroine fantasy del panorama manga più attese e acclamate dagli appassionati italiani e internazionali: stiamo parlando dell’omonima protagonista di YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA, serie firmata da Mizuho Kusanagi, il cui primo volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 26 Settembre.

I primi tre numeri saranno interessati da una promo lancio esclusiva per le fumetterie, della durata di un mese dall’uscita di ciascun volume: invece che € 4,50, il primo numero costerà € 1,90, il secondo € 2,90 e il terzo €3,90. informati presso la tua fumetteria o il tuo distributore di fiducia!

Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei… un’attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!

Mizuho Kusanagi è una mangaka giapponese, nata nel 1979 nella prefettura di Kumamoto. Dopo il debutto nel 2003 con la serie YOIKO NO KOKOROE raggiunge il successo nel 2009 con YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA – titolo originale: YONA OF THE DAWN –, in pubblicazione sulla rivista «Hana to Yume» di casa Hakusensha, da cui è stato tratto un adattamento anime realizzato da Studio Pierrot nel 2014.