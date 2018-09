Disney Panini presenta Topolino Junior, il nuovo magazine per i più piccoli

Disney Panini Comics presenta un’importante novità: dal 19 settembre in tutte le edicole arriva Topolino Junior, il nuovo mensile a fumetti vivace e colorato, pensato per i bambini dai 4 ai 6 anni.

Disney e Panini annunciano Topolino Junior

L’obiettivo del nuovo giornale, un vero spin-off del mitico settimanale grazie al quale intere generazioni di italiani, da decenni, dichiarano di aver imparato a leggere, è duplice: avvicinare alla lettura i bambini più piccoli e farli entrare in sintonia con il mondo di Paperino e Topolino attraverso la narrazione a fumetti. Inoltre, grazie alle attività ad alto valore educativo, il giornale favorisce l’interazione bambino-adulto, così in famiglia come a scuola.

Topolino Junior in ogni numero affronta un tema differente, ispirato a situazioni e relazioni della quotidianità dei bambini: la prima uscita è dedicata all’Amicizia. Ogni mese vengono proposte 4 brevi storie a fumetti inedite e studiate appositamente per il target, con testi in corpo grande, sceneggiature lineari e disegni realizzati completamente in digitale. Gli artwork delle storie danno vita anche agli approfondimenti della parte editoriale, costituita da attività e giochi edutainment che stimolano la curiosità e le capacità cognitive.

Anche nella parte editoriale si ricorre spesso all’utilizzo dei codici del fumetto, tra balloon e onomatopee, per catturare l’attenzione dei giovanissimi lettori che, fin dalla prima pagina, impareranno ad avere dimestichezza con l’“arte sequenziale”. Inoltre, nelle pagine extra-fumetto viene usato EasyReading, il font “ad alta leggibilità”, ideato per chi ha difficoltà nella lettura e per semplificare quella di tutti i bambini, già adottato anche dal settimanale Topolino.

La cover di Topolino Junior è un poster “art&craft” giocabile: con il primo numero si può costruire la cuccia di Pluto, già protagonista nella storia a fumetti principale e che continuerà così a vivere un’avventura anche… fuori dalle pagine! All’interno del giornale c’è poi la plancia “stickers”, dotata di 40 adesivi che il giovane lettore può utilizzare per inventare la sua personale storia con Paperi e Topi.

Topolino Junior #1 sarà in vendita esclusiva con Topolino settimanale da mercoledì 19 settembre al prezzo speciale di € 3,50. Dal mese di ottobre sarà in vendita singola al prezzo di € 3,90.

Infine, come il suo “fratello maggiore”, anche Topolino Junior sarà il promotore di laboratori per i bambini: momenti ludici e interattivi, durante i quali i giovanissimi partecipanti saranno coinvolti in attività educational, che propongono il fumetto come strumento pedagogico e linguaggio dalle molteplici potenzialità formative. Primi appuntamenti a fine ottobre: a Mantova per il Festival dell’Infanzia e a Lucca Comics&Games.