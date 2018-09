P&ME – POLICEMAN AND ME N. 1: UN AMORE DI POLIZIOTTO!

Diciamocelo: incontrare l’anima gemella a un appuntamento di gruppo non è facile come può sembrare. Eppure, per Kako e Kota tutto sembra filare nel migliore dei modi: il feeling c’è, la conversazione è piacevole, la scintilla sta per scattare.

POLICEMAN AND ME: Il primo numero arriva il 12 Settembre

Cosa mai potrebbe intralciare il loro idillio? Be’, per esempio, il fatto che lei si sia spacciata per una ventiduenne quando in realtà è ancora una studentessa delle superiori… o il fatto che lui si riveli essere un integerrimo poliziotto di quartiere, cambiando totalmente atteggiamento nei confronti di Kako non appena viene a conoscenza della sua reale età. Storia finita? Tutt’altro: è solo l’inizio di

P&ME – POLICEMAN AND ME, manga di Maki Miyoshi, il cui primo volume sarà disponibile in edicola, fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Settembre.

La sedicenne Kako partecipa a un gokon organizzato da persone più grandi, spacciandosi per una ventiduenne. In quell’occasione conosce Kota (23 anni) e tra i due comincia a scorgersi una buona intesa, ma sul più bello le cose prendono una piega decisamente inaspettata… Il bel Kota è un poliziotto tutto d’un pezzo! Cos’accadrà quando scoprirà la vera età di Kako? Riuscirà la ragazza a far breccia nel cuore dell’inflessibile agente?!

Serializzato sulla rivista «Bessatsu Friend» dal 2012, vincitore del Kodansha Award come migliore shojo manga nel 2017, ispiratore di un omonimo e popolare dorama televisivo, campione di incassi in patria: il biglietto da visita di P&ME – POLICEMAN AND ME è davvero di primo livello, e siamo certi che l’affascinante e retto tsundere Kota finirà per ammanettare anche i cuori delle lettrici italiane!