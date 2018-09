Annunciato il Free Comic Book Days 2018

Ae li separano dall’equinozio… il motivo? Semplice: il 21 e 22 Settembre sarannnche quest’anno gli appassionati di fumetto trascorreranno l’estate contando i minuti cho i FREE COMIC BOOKS DAYS di Edizioni Star Comics!

Con questa iniziativa la nostra casa editrice vuole incentivare e sostenere la lettura e la cultura del fumetto: si tratta di una due giorni in cui potrai trovare in fumetteria degli albetti completamente gratuiti con cui scoprire dei fumetti nuovi o, perché no, generi o stili grafici e narrativi che non conosci ancora. Senza contare che, per chi invece non ha mai letto un fumetto, è un’ottima occasione per iniziare!

21 e 22 SETTEMBRE 2018: ARRIVANO I FREE COMIC BOOK DAYS!

Segna le date in agenda: troverai presso tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa (e secondo le modalità stabilite dalle singole fumetterie) 6 albetti spillati e autocopertinati formato 14,5 x 21 cm di 32 pagine, totalmente gratuiti, tratti da alcuni dei titoli più attesi e di successo internazionale del catalogo Star Comics:

DR. STONE n. 1

A Novembre in fumetteria, libreria e Amazon

Una gigantesca sfera di luce investe la Terra e in un istante tutti gli esseri umani vengono pietrificati. Migliaia di anni dopo il pianeta è tornato a uno stato primordiale, dominato dalla natura incontaminata. Spetterà all’adolescente Senku, geniale nerd appassionato di scienza risvegliatosi dalla sua prigione di roccia, ricostruire la civiltà umana ripartendo da zero…

Un nuovo, spettacolare successo dalla fucina di DRAGON BALL e ONE PIECE! SCIENCE POWER!

JAGAN n. 1

A Ottobre in fumetteria, libreria e Amazon

Una pioggia di rane scroscia dal cielo! Questi misteriosi parassiti dall’origine incerta si insidiano negli esseri umani e, basandosi sui desideri repressi nel loro subconscio, li trasformano in mostri ributtanti dalla furia omicida! Jagasaki, un giovane poliziotto di ronda frustrato che fantastica di poter sparare a chiunque, viene “posseduto” da un parassita ancora allo stato larvale e, grazie a questo, riesce a mantenere la sua razionalità nonostante il suo corpo cominci a mutare…

un’opera folle, irriverente e scioccante, che siamo certi conquisterà tutti i fan degli action seinen!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA n. 1

A Settembre in edicola, fumetteria, libreria e Amazon

Figlia di un re cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona è una splendida sedicenne dai capelli color dell’alba che vede la sua vita stravolta quando l’amato cugino, col supporto dell’esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il sovrano e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale Hak, l’unico militare rimastole fedele a dispetto di un’apparente spocchia e insolenza. Insieme i due affronteranno un viaggio alla ricerca dei “dragoni protettori”, personaggi leggendari il cui aiuto potrebbe consentire alla principessa di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia.

L’eroina fantasy più attesa arriva a grande richiesta anche in Italia!

STAR COMICS PRESENTA EXTRA

BABAU n. 1

A Novembre in fumetteria, libreria e Amazon

Appassionato lettore, Elliot ama da sempre, in particolare, le storie di mostri e di babau, in particolare: creature che la notte si nascondono nell’ombra, o sotto i letti dei bambini, per spaventarli. Ma Elliot non immagina che i Babau cambieranno la sua vita…

Testimone della violenta e sanguinosa morte dei suoi genitori, il bambino scoprirà che i Babau esistono davvero, e che le loro esistenze sono regolate da un codice preciso. Quando uno dei mostri più potenti mai esistiti decide di proteggerlo, Elliot si ritrova in mezzo a una guerra tra mostri, catapultato in un universo tanto terrificante quanto affascinante. E lo vivrà da protagonista.

Mathieu Salvia e Djet reinventano una “mitologia dell’infanzia” con una storia dell’orrore, un percorso iniziatico verso l’accettazione della paura e del dolore. Una avventura toccante e fantastica, con un aspetto grafico moderno, che strizza l’occhio tanto ai comics quanto agli anime.

CONAN IL CIMMERO

LA REGINA DELLA COSTA NERA – COLOSSO NERO

2 volumi unici a Ottobre in fumetteria, libreria e Amazon

Una nuova collana di avventure dedicata all’eroe Conan, frutto dell’adattamento a fumetti dei celebri romanzi di Robert E. Howard. In questo albo la preview dei primi due racconti della collana:

– LA REGINA DELLA COSTA NERA: perseguito per aver ucciso un giudice, Conan trova rifugio all’ultimo minuto imbarcandosi su una nave mercantile. Ma, dopo poco, il cimmero e i suoi nuovi compagni dovranno fronteggiare una minaccia: i pirati della leggendaria Bêlit, Diavolessa del Mare, autoproclamatasi regina della Costa nera. Dopo un combattimento sfiancante, la donna vede in Conan quel che da sempre attendeva: un re pirata che porti i suoi uomini alla gloria.

– COLOSSO NERO: stabilitosi nella città di Khoraja, Conan tenta la fortuna al servizio dei mercenari di Amalric. In attesa della battaglia, conduce la classica vita del soldato, bevendo e bighellonando per taverne. Il destino lo raggiunge, una sera, quando per caso incontra Yesmala, principessa del regno. La donna aveva visto Conan in sogno: gli dèi lo hanno designato quale generale che dovrà guidare l’esercito contro le orde demoniache dello stregone Nathok. Da semplice soldato, il barbaro diviene l’ultima speranza del regno.

VALIANT

ETERNITY vol. unico

A Dicembre in fumetteria, libreria e Amazon

Oltre le barriere della nostra realtà… al di là dei confini della comprensione umana… un universo di esseri immensamente potenti e civiltà avanzate si è evoluto parallelamente al nostro… ma cosa lega questo strano piano dell’esistenza al nostro? E cosa vogliono i suoi maestosi abitanti, con il figlio di Abram Adams, l’abitante della Terra ora chiamato Diviniy? Per scoprirlo, Abram e il suo compagno, Myshka, devono entrare nel regno infinito dell’Eternità… e incontrare l’Ignoto stesso!

Dalla penna della star Matt Kindt (X-O MANOWAR), con i disegni dello straordinario Trevor Hairsine (DIVINITY), una delle storie più visionarie e straordinarie, nel filone “space” di casa Valiant.

Non perdete questa straordinaria occasione: l’appuntamento per i FREE COMICS BOOK DAYS è per il 21 e 22 Settembre. SAVE THE DATE!