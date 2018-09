La Culla dei Demoni: Il sesto numero arriva il 12 Settembre

Finora Ayukawa e i suoi amici sono riusciti a salvare la pelle sia dai contagiati che da esseri umani peggiori anche dei mostri… ma la nave capovolta in cui sono intrappolati sta per affondare definitivamente, e il tempo a loro disposizione è quasi scaduto.

Riusciranno a fuggire da quell'inferno acquatico? E a quale prezzo? L'ultimo, avvincente volume de LA CULLA DEI DEMONI del maestro Kei Sanbe vi attende in fumetteria, libreria e Amazon a partire dal 12 Settembre 2018, per un finale assolutamente al cardiopalma!

Un viaggio di piacere che si trasforma in un incubo: partiti in nave per una gita scolastica, Ayukawa e compagni si ritrovano bloccati in mare aperto a seguito di un incidente. Come se non bastasse, un feroce assassino si aggira sul relitto e la sua sete di sangue sembra stia “contagiando” anche gli altri passeggeri…

La Ocean Cradle continua la sua lenta, inesorabile rotta verso il fondo del mare. Dopo la disperazione della morte, il ritorno alla vita vedrà alla fine vincitori gli stolti, i forti o… i morti? L’ultimo numero di questo manga claustrofobico, adrenalinico e incalzante!

Kei Sanbe è un mangaka giapponese, nato il 5 Marzo a Tomakomai nella prefettura di Hokkaido. Autore di diversi titoli, tra i suoi lavori di maggior successo ricordiamo ERASED, serie completa in 9 volumi (8 volumi regolari più un volume di storie extra), pubblicata in Italia da Edizioni Star Comics – su «Young Ace», rivista specializzata in manga seinen edita da Kadokawa Shoten, dal Giugno 2012 al Marzo 2016.