X-O MANOWAR Nuova Serie N3: La mia armatura per un regno

Aric di Dacia è adesso imperatore: si apre una nuova e gloriosa fase per il ritrovato guerriero… ma il nostro eroe non fa in tempo a sedersi sul suo trono che un nuovo scontro lo attende!

Cosa succederà? Per saperlo dovrete leggere il terzo volume di X-O MANOWAR Nuova Serie, firmato da Matt Kindt, Clayton Crain e Renato Guedes, disponibile in fumetteria, libreria e Amazon dal 12 Settembre.

LA SVOLTA FINALE!

Una guerra è stata vinta, una vittoria è stata decisa… e ora, un intero mondo alieno si inginocchia di fronte al trono del suo nuovo leader: l’inarrestabile X-O MANOWAR! Ha scambiato la sua armatura per una corona, e una nuova era ha ora inizio… mentre un invasore extraterrestre prepara un attacco interplanetario che potrebbe trascinare Aric di Dacia fuori dalla sicurezza ritrovata del suo palazzo imperiale e riportarlo sui campi di battaglia insanguinati, dove la sua conquista ha avuto inizio.

Dal 12 Settembre X-O MANOWAR Nuova Serie n. 3 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!