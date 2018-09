QUEEN’S QUALITY: Un manga per ripulire le menti da Star Comics

Edizioni Star Comics è entusiasta di accogliere nella sua squadra una delle autrici di shojo manga più amate dal pubblico italiano e internazionale: Kyousuke Motomi, di cui pubblicherà la serie QUEEN’S QUALITY, il cui primo volume sarà disponibile in fumetteria e libreria a partire dal 5 gennaio 2019.

QUEEN’S QUALITY: Un nuovo Manga serializzato Star Comics

Serializzato sulla rivista «Betsucomi» dal 2015 e tuttora in corso, QUEEN’S QUALITY vi conquisterà col suo gradevolissimo mix di commedia, fantasy, avventura e sentimento!

La studentessa povera Fumi Nishioka si è stabilita presso la famiglia del compagno di scuola Kyutaro Horikita. Da generazioni, gli Horikita sono “sweeper” specializzati nella pulizia dell’animo delle persone, e anche Fumi è entrata in squadra dopo aver dimostrato la sua attitudine per l’insolito “lavoro”. Ora, però, in Fumi si stanno risvegliando dei nuovi poteri: riuscirà a domarli o finirà per farsi soggiogare?

Dal 5 Gennaio QUEEN’S QUALITY n. 1 sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon!

Il suo debutto avviene nel 2002 con la oneshot HETAKUSO CUPID, che segnerà l’inizio di un’attività molto prolifica per la rivista «Betsucomi» di casa Shogakukan. Il successo arriva nel 2007 con la serializzazione di DENGEKI DAISY, manga poi edito con ottimi risultati in tutto il mondo e particolarmente amato anche in Italia e Francia. Ama Doraemon, i libri di Haruki Murakami e Nanami Shiono, il tè, i ninja e la cantante Lisa Loeb.