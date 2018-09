D.R STONE N.1 in VARIANT COVER EDITION e LIMITED EDITION

Continua la serie di variant cover edition pubblicate da Star Comics per il prossimo mese di Novembre: dopo X-O MANOWAR Nuova Serie n. 4 (Giuseppe Camuncoli) è in arrivo quella di DR.STONE n. 1.

D.R STONE N.1: Variant e Limited Edition Cover

Firmata dal giovane e talentuosissimo Matteo De Longis, nostro ospite a Lucca Comics & Games 2018, andrà a inaugurare la serie shonen più attesa di quest’autunno, in cui avventura, divertimento… e scienza la faranno da padroni! Inoltre, DR.STONE n. 1 sarà disponibile anche in edizione Limited a tiratura limitatissima con un’esclusiva sovraccoperta in PVC trasparente “effetto pietra”, prime pagine a colori e poster interno illustrato dal maestro Boichi! Entrambi i volumi saranno disponibili solo in fumetteria a partire dal 31 Ottobre… non restate di sasso, fiondatevi a collezionarli!

In un attimo tutti gli esseri umani si sono trasformati in pietra e anche lo studente delle superiori Taiju è rimasto vittima di questo misterioso fenomeno. Tuttavia, molte migliaia di anni dopo… Taiju e il suo amico Senku si risvegliano e decidono di ricostruire la civiltà da zero! S’alza il sipario su un sensazionale racconto di adventure survival science fiction!

Dal 31 Ottobre Dr.STONE n. 1 sarà disponibile in fumetteria in edizione Limited con sovraccoperta in PVC “effetto pietra”, pagine a colori e poster interno, e in edizione Variant Cover illustrata da Matteo De Longis!

Matteo De Longis nasce a Bergamo nel 1979: dopo gli inizi come grafico collabora con Marvel – AVENGER: THE INITIATIVE e SKY DOLL: SPACESHIP, come copertinista – e con la casa editrice francese Soleil – VOX –; sempre in qualità di copertinista lavora per Bonelli a DYLAN DOG COLOR FEST 14 e a ORFANI – NUOVO MONDO. Ama definire se stesso “dream designer”.