X-O MANOWAR: Nuova Serie Variant Cover di Camuncoli

La serie ammiraglia della collana VALIANT si arricchisce di una splendida variant cover, opera di uno degli autori più apprezzati e amati in Italia e oltreoceano: stiamo parlando di Giuseppe Camuncoli, che firma la copertina dell’edizione variant del quarto volume di X-O MANOWAR Nuova Serie, disponibile in tutte le fumetterie a partire dal 7 Novembre.

X-O MANOWAR disponibile dal 7 Novembre con il quarto numero

L’inarrestabile ascesa al trono di un mondo alieno ha fatto guadagnare ad Aric di Dacia numerosi alleati… e una legione di nemici infuriati. Ora, privato della corona e scacciato dal suo regno, l’uomo conosciuto come X-O Manowar deve tornare alle sue origini terrestri di guerriero e spadaccino, se vuole sopravvivere contro una spietata banda di cacciatori di taglie intergalattici ingaggiati per ucciderlo. Messo alle corde, con poche vie di scampo, l’ultimo dei visigoti sarà infine costretto a usare l’arma che aveva giurato di abbandonare, l’invincibile armatura X-O Manowar?

Dal 7 Novembre X-O MANOWAR Nuova Serie n. 4 sarà disponibile in fumetteria in edizione variant con la cover di Giuseppe Camuncoli!

Giuseppe Camuncoli nasce nel 1975 a Reggio nell’Emilia e, dopo un inizio da autodidatta, esordisce come professionista nel 1997 con BONEREST, per poi approdare nel 2000 alla DC Comics (prestando la sua matita a serie quali SWAMP THING, HELLBLAZER – di cui è attualmente il disegnatore ufficiale –, BATGIRL) e alla Marvel (THE AMAZING SPIDER-MAN, SPIDERMAN’S TANGLED WEB, MS MARVEL SPECIAL, CAPTAIN ATOM: ARMAGEDDON), continuando l’attività anche nell’ambito fumettistico italiano.