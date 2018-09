MY HERO ACADEMIA SMASH: CREPUSCOLO DEGLI EROI – Disponibile dal 5 Settembre

Grazie a MY HERO ACADEMIA SMASH!! abbiamo imparato a conoscere meglio sfaccettature inedite e impensabili di Deku, Bakugo e di tutti gli aspiranti Heroes del liceo Shuei e dei loro antagonisti, ridendo e divertendoci assieme a loro! Ora, però, è il momento dei saluti: un movimentato e imprevedibile finale ci attende in fumetteria, libreria e Amazon dal 5 Settembre 2018!

MY HERO ACADEMIA SMASH si conclude con il CREPUSCOLO DEGLI EROI

Il quinto e ultimo volume del divertentissimo spin-off di My Hero Academia che raccoglie una serie di strip umoristiche ed esilaranti episodi inediti aventi per protagonisti i personaggi della serie principale! Un’imperdibile miniserie firmata da Hirofumi Neda che mette in luce il lato comico dei personaggi nati dalla penna del maestro Horikoshi, rivisitandoli in chiave parodistica!

Stavolta ci sarà un episodio che riguarda la vita quotidiana dell’autore! E non potete perdervi Kacchan che diventa un belloccio! Inoltre, indovinate un po’ chi sarà invitato alle lezioni dello Yuei?! Un ultimo, chiassosissimo volume assolutamente da non perdere!

Dal 5 Settembre MY HERO ACADEMIA SMASH!! n. 5 è disponibile in fumetteria, libreria e Amazon al costo di 4,30€

Kohei Horikoshi, fumettista giapponese, è nato nella prefettura di Aichi nel 1986. Laureatosi all’università delle Arti di Nagoya, a soli vent’anni si è qualificato alla 72a edizione del Premio Tezuka – indetto dalla casa editrice Shueisha –, classificandosi sesto e ricevendo la Menzione d’Onore.