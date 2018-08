Marmalade Boy Little: Annunciata la conclusione del Manga

Tramite il decimo numero della rivista Cocohana edita da Shueisha, veniamo a conoscenza della conclusione del Manga “Marmalade Boy Little” per opera di Wataru Yoshizumi, con la pubblicazione dell’ultimo numero il 27 Settembre 2018.

Marmalade Boy Little si conclude a Settembre

Il sequel della celebre serie Piccoli Problemi di Cuore vedrà la conclusione dal prossimo mese giungendo ad un totale di 7 volumi. In Giappone Maarmalade Boy Little è in corso di serializzazione tramite Cocohana dal 2013 (6 volumi disponibili al momento).

In Italia invece la serie è pubblicata da Planet Manga (5 volumi disponibili al momento). I protagonisti di questa mini serie sono i fratelli adolescenti di Miki e Yu, ossia Rikka e Saku. Non sappiamo se la serie verrà tramutata in Anime come per la precedente oppure se resterà un Manga.

Se siete curiosi di conoscere la nuova storia ideata dal suo autore, non vi resta che acquistare i primi 5 volumi di 7 disponibili nelle migliori fumetterie o rivenditori online. Marmalade Boy è un manga shōjo, creato da Wataru Yoshizumi e pubblicato in Giappone sul mensile Ribon, edito dalla Shūeisha, dal maggio 1992 all’ottobre 1995 In Italia è stato pubblicato da Planet Manga dal settembre 1998 al settembre 1999.

Nel 1994 è stata prodotta anche una serie animata di 76 episodi seguita da light novel e da un mediometraggio noto come Capitolo 0.