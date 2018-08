Ben 10: Annunciata una nuova serie a fumetti

BOOM! Studios è lieta di annunciare l’acquisizione della licenza per i fumetti legati a Ben 10, svelando l’arrivo di una nuova serie, la quale sarà disponibile nei negozi a partire da Marzo 2019.

CB Lee ha afferma:

Sono elettrizzato di lavorare fianco a fianco con BOOM! Studios e Cartoon Network per la realizzazione dei romanzi grafici originali di Ben 10. Sono cresciuto con i cartoni animati e mi sono divertito a seguire i miei personaggi preferiti. Ben 10 racchiude tutto ciò che amo della narrazione, sarà divertente per i fan dello show l’introduzione di nuove persone in questa serie, non vedo l’ora di condividere le nuove avventure con voi.

Lidan Chen aggiunge:

Ben 10 è un cartone animato che ho sempre amato, lavorare al romanzo grafico è una grande opportunità e allo stesso tempo una sfida per me, mi sto divertendo molto a disegnare tutti i personaggi, specialmente gli alieni.

Whitney Leopard conclude :

I creatori di Ben 10 hanno mescolato personaggi affascinanti con avventure indimenticabili che ti fanno tifare per Ben, siamo entusiasti di esplorare la nuova mitologia del fumetto.

Ben 10: The Truth is Out There arriverà nei negozi a marzo con una cover di Ling Chen.