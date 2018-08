Gintama: Annunciata la fine del Manga

Tramite il numero 38 della rivista Weekley Shonen Jump, è stata annunciata ufficialmente la fine del Manga di Gintama, dopo ben 692 capitoli e 74 volumetti pubblicati a distanza di 15 anni dall’inizio della serie.

Gintama: L’autore scrive la parola fine

L’autore afferma:

Vi ringrazio prima di tutto per l’acquisto del 74° volume che uscirà questo mese, fino ad oggi ci sono state voci su voci riguardo la conclusione di Gintama, vi anticipo che questo mese si concluderà definitivamente il Manga. Ho pensato già all’inizio dell’anno di programmare il finale entro l’estate, per cui non è risultato un problema per me riuscire nell’intento. E’ giunto il momento del conto alla rovescia, tra pochi numeri scriverò la parola fine.

Per celebrare l’anime in corso e l’uscita nei cinema giapponesi per il 17 Agosto del secondo Live Action basato sul Manga, Gintama comparirà sui numeri 36 e 37 della rivista a partire dal 6 Agosto 2018.

Gintama è un Manga comico giapponese scritto e disegnato da Hideaki Sorachi, fece il suo esordio nel lontano 2003 tramite la rivista settimanale Weekly Shonen Jump di Shueisha raccolto in volumi a partire dall’Aprile 2004.

In Italia il Manga è stato distribuito inizialmente da Planeta DeAgostini per i primi 18 volumi, dopo di che la distribuzione è passata nel 2015 a Star Comics.