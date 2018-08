Marvel & IDW: Primi dettagli sulla collaborazione per i fumetti Young

Durante il Comic-Con di San Diego, MArvel e IDW Publishing hanno annunciato una collaborazione per la produzione e distribuzione di fumetti rivolti ad un pubblico minore, i primi dettagli a seguire.

John Barber della IDW Publishing ha affermato:

Iron Man, Capitan America, Hulk e tutti gli altri iconici supereroi Marvel raggiungeranno ogni tipo di lettore con la nuova collaborazione, grazie al nuovo accordo tra noi e Marvel possiamo creare e distribuire fumetti per una generazione che sta crescendo in un mondo Marvel.

Non si tratta della prima collaborazione, attualmente deteniamo i diritti sia per una serie su Star Wars che le Tartarughe Ninja. Il primo f umetto verrà lanciato a Novembre di q uest’anno e vedrà come protagonisti Peter Parker e Miles Morales, seguita dagli Avengers a Gennaio e poi da Black Panther.

Il nostro obiettivo è quello di raggiungere i più giovani, sopratutto coloro che non si sono mai approcciati con i fumetti Marvel.