Iridella ritorna con una nuova serie a fumetti

Se provenite dagli anni 80 allora il nome Iridella (Rainbow Brite) non vi suonerà nuovo. Ebbene si, a distanza di svariati anni Iridella torna con una nuova serie a fumetti, disponibile a partire dall’autunno.

La serie a fumetti è curata da Jeremy Whitley per la scrittura e Brittney Williams per i disegni, mentre la pubblicazione è affidata a Dynamite Entertainment. Whitley ha affermato:

Iridella ha catturato l’immagine di coloro che come me sono nati negli anni 80, presentando ai bambini dell’epoca un’eroina fantasy in grado di cambiare il mondo non solo attraverso la magia ma anche la gentilezza. E’ un simbolo di ciò che possiamo fare lavorando tutti insieme, combattendo contro le ombre che vogliono eliminare il colore nel mondo.