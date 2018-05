Nuova edizione per il Manga di Slam Dunk

Correva l’anno 2012 quando fu pubblicata l’ultima edizione del Manga di Slam Dunk in Italia. A partire da quest’anno in Giappone, per la precisione da Giugno, sarà disponibile una nuova edizione, maggiori dettagli a seguire.

Nuovo Manga per Slam Dunk

La nuova edizione includerà 20 volumi da 300 pagine l’uno il quale presenterà illustrazioni inedite realizzate da Inoue. Di seguito le date di uscita dei vari volumi:

I volumi 1 – 6 saranno disponibili dal primo Giugno

I volumi 7 – 10 saranno disponibili dal 2 luglio

I volumi 11 – 14 saranno disponibili dal primo Agosto

I volumi 15 – 20 saranno disponibili dal primo Settembre

Non sappiamo quando giungeranno anche da noi, non ci resta che attendere per scoprirlo. Slam Dunk fu pubblicato per la prima volta sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 18 Settembre 1990 al 4 Giugno 1996, pubblicato poi in 31 tankobon tra il 1993 e 1996, ispirando una serie animata di 101 episodi e ben 4 film prodotti dalla Toei Animation.

In Italia è stato pubblicato grazie a Planet Manga nel 1997 e l’ultima edizione come anticipato è stata pubblicata tra il 2010 e 2012. L’anime è disponibile in Home Video grazie a Yamato Video.