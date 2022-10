Lucca Comics & Games 2022 Sotto Il Segno Di Dungeons & Dragons

Immaginate l’ormai iconica mappa di Lucca Comics & Games, ridisegnata come un enorme plancia di gioco costellata da un altissimo numero di licenziatari ufficiali del più famoso gioco di ruolo fantasy di sempre, attraverso il quale sarà possibile intraprendere un vero e proprio percorso che, in perfetto stile ‘Dungeons & Dragons’, condurrà i fan attraverso i più iconici oggetti a marchio ufficiale e tantissime novità, alcune delle quali presenti in maniera esclusiva a Lucca Comics & Games. Questo scenario, talmente fantastico da essere vero, sarà reale per tutti i fan che dal 28 ottobre al 1° novembre saranno a Lucca Comics & Games 2022.

La metafora del viaggio è, in effetti, il paragone più veritiero per descrivere l’enorme opportunità che gli appassionati di Dungeons & Dragons potranno vivere al Festival più famoso d’Europa, facendo tappa presso stand e padiglioni fra e attraverso le mura storiche di Lucca. Che il tour abbia inizio…

WIZARDS OF THE COAST → Carducci

A farla da padrone, ovviamente, sarà lo stand ufficiale di Dungeons & Dragons, vero centro nevralgico dell’esperienza D&D che sarà possibile vivere a Lucca Comics & Games 2022. Presso lo stand, infatti, sarà possibile giocare al gioco di ruolo fantasy più famoso del mondo anche per chi non lo ha mai fatto prima, grazie a delle brevi avventure progettate appositamente per i neofiti. Inoltre, lo stand sarà il punto di partenza e di arrivo di una fantastica caccia al tesoro a tema D&D e vedrà la presenza di ospiti speciali ed eventi a sorpresa.



WINNING MOVES – D&D board games – Winning Moves → Carducci

Nel suo esordio ufficiale a Lucca Comics & Games, Winning Moves porterà due fantastici board games, ‘Dungeons & Dragons: Monopoly’ e ‘Cluedo – Dungeons & Dragons’, che potranno essere provati all’interno di uno stand totalmente brandizzato.



POLINIANI – D&D accessori, (gift & stationery) – Poliniani x D&D → Carducci

Per Poliniani Editore, l’avventura nel mondo di Dungeons & Dragons comincerà proprio a Lucca Comics & Games, con il lancio ufficiale della gamma di prodotti in cuoio, totalmente lavorati a mano e brandizzati ufficialmente D&D©, tra cui: tira dati, porta dadi, bracciali, ciondoli e portachiavi. Oltre agli oggetti in cuoio, sarà presentata anche un’ampia gamma di prodotti di cartotecnica in carta riciclata, tra cui quaderni (per Master), agende e molto altro.



ARMENIA – D&D editore (adult) → Carducci

Uno stand quasi totalmente dedicato alle pubblicazioni D&D, dove si potranno sfogliare le due serie complete dei romanzi delle saghe “La leggenda di Drizzt” e “Dragonlance”. Presso lo stand sarà presente anche l’ultimo volume della serie “La leggenda di Drizzt”. Nei giorni del Festival verrà presentato l’attesissimo prequel novel del movie D&D, dal titolo: “L’onore dei ladri – La strada per Neverwinter” che uscirà in contemporanea all’uscita del film nel prossimo mese di marzo.



RAVEN – D&D Editore (adult) → Carducci

Editore italiano del volume ‘Dungeons & Dragons – Occhio! Un’Avventura Cerca e Trova’, un appassionante adult activity book ambientato nei luoghi dei Forgotten Realms, imperdibile per i veri appassionati! Ma non è finita qui, perché Raven in occasione di Lucca Comics & Games, presenterà due enormi novità che usciranno in contemporanea al lancio del film a Marzo 2023. Stay tuned!



MONDADORI – D&D editore (kids) – Gruppo Mondadori → San Martino

Per i fan più giovani, Mondadori presenterà il libro per ragazzi ‘D&D. Dungeon Academy. Il segreto del minotauro’, perfetto per entrare nel migliore dei modi nel mondo di D&D. Un avvincente romanzo, con cui i ragazzi potranno immergersi da protagonisti nelle fantastiche atmosfere di Dungeons&Dragons, che valorizza le differenze e il gioco di squadra.



PANINI COMICS – D&D editore (comics) PADIGLIONE PANINI → Ex Cavallerizza

Naturalmente, non poteva mancare Panini Comics, che da anni pubblica la serie a fumetti dedicata agli appassionati di Dungeons & Dragons, disponibile in sei volumi che con storie asincrone raccontano il mondo di D&D in formato comics. Tra le bellissime copertine dei sei albi spicca quella disegnata da Jacopo Camagni.



HASBRO – HASBRO FAN → Santa Maria

E per concludere (o per iniziare), tra le mete imperdibili del ‘D&D Tour’, c’è sicuramente lo stand HASBRO FAN, al cui interno dominerà una riproduzione dell’iconico Cubo Gelatinoso in scala reale, a disposizione degli appassionati per foto memorabili! In quest’area, sarà inoltre esposta in anteprima esclusiva la replica premium del Cubo della linea Hasbro FAN dedicata ai collezionisti. Questa esclusiva e fedele replica è alta 20 cm, include 14 accessori ed arriverà sugli scaffali nel 2023!