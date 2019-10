Vinci un disegno originale del maestro Hirohiko Araki

Visto che la partecipazione a Lucca Comics & Games 2019 di un ospite del calibro del maestro Hirohiko Araki è un evento assolutamente eccezionale, non potevamo esimerci dal celebrarlo in grande stile! È proprio per questo che abbiamo pensato di realizzare una specialissima edizione di JOJOLION n. 1!

Sovraccoperta variant ideata e composta dal geniale designer Fabrizio Verrocchi, con un layout esclusivo “made in Italy”; logo Pantone fluo; pagine iniziali a colori su carta patinata; poster pieghevole interno a colori e, dulcis in fundo, un preziosissimo doodle con tanto di messaggio in italiano, scritto a mano direttamente dal maestro Hirohiko Araki in persona e dedicato a tutti i suoi fan italiani per ringraziarli del continuo sostegno!

Questo volume assolutamente unico nel suo genere, sarà in vendita solo ed esclusivamente in Piazza Star Comics durante la manifestazione, e disponibile in tiratura limitata, circa 1000 copie per ogni giorno di LC&G.

“SÌ, MA DIMMI COME POSSO VINCERE IL DISEGNO DI HIROHIKO ARAKI SENSEI!”

Ci arriviamo subito! Sarete entusiasti di sapere che il Maestro disegnerà 3 unici ed esclusivi shikishi, che saranno messi in palio fra tutti coloro che acquisteranno JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION durante la manifestazione, partecipando alla JOJOLOTTERY!

Le modalità di partecipazione alla JOJOLOTTERY sono le seguenti:

Recatevi in Piazza Star Comics, mettevi in fila dove indicato dall’apposito cartello e acquistate almeno un volume di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION. Ogni persona potrà acquistare massimo due volumi per volta e ritirare due biglietti al massimo. Chiunque volesse acquistare ulteriori volumi dovrà ripetere la fila. Il numero dei biglietti per partecipare alla JOJOLOTTERY sarà pari alle copie disponibili di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION. Per ogni volume acquistato riceverete un biglietto da compilare con i vostri dati: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di cellulare e firma. Per partecipare al concorso è fondamentale compilare tutti i campi. Fate attenzione a non smarrire il biglietto, in quanto non sarà possibile richiederne uno sostitutivo. Una volta compilato il biglietto imbucatelo (senza piegarlo o danneggiarlo) nella JOJOBOX, la teca trasparente – segnalata da apposito cartello – che troverete posta all’interno dello stand. La teca si trova di fronte al bancone dove acquisterete il volume. Sarà possibile imbucare i biglietti tutti i giorni da giovedì 30 ottobre a domenica 3 novembre, ma ricordate che domenica 3 potrete farlo solo fino alle ore 16:00 , orario in cui la partecipazione alla JOJOLOTTERY verrà chiusa.

Alle ore 17:30 di domenica 3 novembre la JOJOBOX verrà trasportata nell’Area Artisti di Piazza Star Comics e i biglietti trasferiti in un’urna girevole trasparente per l’estrazione. Potrete seguire dal vivo l’estrazione dei tre biglietti vincenti o seguirla in diretta streaming sul nostro canale Instagram.

Una persona bendata procederà all’estrazione, e subito dopo verranno annunciati i nomi dei vincitori, i quali saranno contattati telefonicamente.

I vincitori presenti alla manifestazione potranno ritirare direttamente lo shikishi presso il nostro padiglione, previa presentazione di un documento che ne attesti l’identità. Chi non potrà essere fisicamente a Lucca in quel giorno riceverà, durante la telefonata, le istruzioni per richiedere il premio.

ATTENZIONE: I nomi dei vincitori verranno scritti sugli shikishi in alfabeto occidentale dal personale di Edizioni Star Comics.

I biglietti, così come i volumi di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION, sono limitati, quindi affrettatevi! Uno dei tre ambitissimi shikishi disegnati per l’occasione dal maestro HIROHIKO ARAKI potrebbe essere vostro!