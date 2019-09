Gigi la trottola a Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games è lieta di dare il benvenuto al maestro Rokuda Noboru, brillante e prolifico fumettista giapponese autore, fra le altre cose, del celeberrimo Dash Kappei. Divertentissimo manga sportivo di inizio anni ottanta, Dash Kappei ha ispirato un’omonima serie animata che – giunta in Italia nel 1983 con il titolo “Gigi la trottola” – è diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno di costume.

Il manga racconta le disavventure di Kappei Sakamoto (Gigi Sullivan nell’edizione italiana del cartone animato), un ragazzo frivolo e farfallone insospettabilmente dotato di grandi capacità sportive… a dispetto di un’improbabile statura di neanche un metro!

Nonostante gli evidenti limiti fisici, per cercare di far colpo su una ragazza Kappei sceglie di iscriversi al circolo che sembra essere meno adatto a lui: quello del basket. Sarà l’inizio di un’incredibile epopea che lo porterà a cimentarsi in diversi sport, a fronteggiare avversari sempre più temibili e… a trovare l’amore della sua vita!

Il Sensei giungerà in Italia grazie alla collaborazione fra il Festival, Jungle, Anime Import ed Edizioni Star Comics, e presenzierà a diversi eventi dedicati, attività e incontri con il pubblico. In particolare, ci sarà la presentazione ufficiale dell’unica Figure su licenza ufficiale Tatsunoko/Shogakukan dedicata a Kappei – acquistabile in fiera presso lo stand Jungle in un’Edizione Limitata di soli 200 pezzi numerati.

L’acquisto in fiera della Figure darà diritto a incontrare il maestro Rokuda Noboru e a farsi autografare la scatola nell’apposito spazio creato sul box del prodotto appositamente per accogliere la firma del Sensei. Ciliegina sulla torta, in Piazza Star Comics il Maestro prenderà parte ad alcune signing session della nuovissima edizione del manga, che sarà composta di 9 eleganti volumi brossurati.

Il programma completo degli eventi dedicati al Sensei sarà comunicato dal festival tramite il sito www.luccacomicsandgames.com e i canali social ufficiali, da Jungle tramite la pagina Facebook “Entertainment Hobby Shop Jungle“, e da Edizioni Star Comics tramite il sito web piazza.starcomics.com e i canali social dell’editore.