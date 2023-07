One Punch Man World annunciato per PC e Mobile

Perfect World e Crunchyroll Games hanno recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo videogioco ispirato al famoso manga “One Punch Man” su PC e dispositivi mobili. Questa avventura interattiva multiplayer è stata sviluppata dal talentuoso team di Tower of Fantasy e ci permetterà di immergerci nell’affascinante universo di One Punch Man.

One Punch Man World: L’arrivo epico del supereroe su PC e dispositivi mobili!

Il nostro obiettivo principale sarà quello di aiutare Saitama e i suoi amici a mantenere la pace nelle strade di Z City, liberandole dai malvagi che si mettono in mezzo al nostro eroe solo per divertimento.

Il sistema di combattimento di One Punch Man World promette di essere sia immediato che profondo. Grazie ai controlli direzionali, potremo muovere i personaggi in ogni direzione, mentre i pulsanti di azione dovranno essere premuti al momento giusto per eseguire gli attacchi. Questa combinazione di controlli permetterà ai giocatori di sperimentare un gameplay dinamico e coinvolgente.

Durante le battaglie, potremo goderci sequenze animate straordinarie che approfondiranno gli aspetti cruciali della trama e renderanno l’esperienza di gioco ancora più avvincente. Sarà compito dei giocatori sbloccare i migliori eroi e scegliere le strategie più adatte per ottenere un vantaggio sugli avversari di turno.

L’uscita di One Punch Man World, questa nuova creazione action adventure con elementi multiplayer di Perfect World, è prevista nel corso del 2023 per PC e dispositivi mobili iOS e Android. Non perdete l’opportunità di guardare il video di presentazione di One Punch Man World e condividete con noi le vostre opinioni nei commenti. Siamo certi che questa avventura vi lascerà senza parole!