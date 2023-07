Dragon Ball Z Kakarot: Il 23° torneo mondiale in un Gameplay Trailer

Fan di Dragon Ball Z, preparatevi a rivivere uno degli archi narrativi più amati della serie, poiché Dragon Ball Z: Kakarot svela il suo ultimo DLC, The 23rd World Tournament. Questa attesissima espansione si propone di adattare uno dei più amati arci narrativi, che ha conquistato i cuori dei lettori e degli spettatori dell’iconica creazione di Akira Toriyama. Sebbene il trailer appena rilasciato mostri momenti di gameplay avvincenti, la data di uscita esatta di questo nuovo e emozionante contenuto rimane un mistero, con la promessa del suo arrivo nel prossimo futuro.

Dragon Ball Z: Kakarot The 23rd World Tournament, ecco il primo trailer del DLC

Mentre dettagli specifici sulla data di uscita devono ancora essere svelati, è molto probabile che i fan potranno sperimentare il DLC entro quest’anno. L’espansione imminente esplorerà gli eventi che si sono svolti durante il 23° Torneo Tenkaichi, dove Goku e Piccolo si sono affrontati in una battaglia epica per la prima volta.

Questa saga in particolare ha un posto speciale nei cuori dei fan, non solo per l’epico scontro tra Goku e Piccolo, ma anche perché mette in mostra un periodo di Dragon Ball in cui l’attenzione si spostava lontano dalle trasformazioni mozzafiato e dalle onde di energia, concentrandosi invece sulle arti marziali e sui combattimenti corpo a corpo.

Il trailer, che potete vedere qui di seguito, offre alcuni scorci di combattimenti insieme ad altri personaggi amati dai fan. Il gameplay rimane fedele al gioco originale, ma senza dubbio saranno inserite alcune novità per rendere il contenuto interessante ed esclusivo.

Nonostante la data di uscita ufficiale sia ancora sconosciuta, ciò che è certo è che il DLC sarà disponibile su tutte le piattaforme in cui è possibile acquistare Dragon Ball Z: Kakarot, inclusi PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

L’ultimo DLC pubblicato per il gioco riguarda Bardack e offre al pubblico la possibilità di rivivere gli eventi presenti nella speciale animazione dedicata alla distruzione del pianeta Vegeta per mano di Freezer. In questo evento, il padre di Goku ha tentato con tutte le sue forze di contrastare l’attacco, ma senza ottenere risultati positivi.