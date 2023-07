Among US diventa una serie animata

Among Us, il popolare videogioco che ha preso d’assalto il mondo durante la pandemia del 2020, diventerà una serie animata prodotta da CBS Studios. La natura free-to-play del gioco ha indubbiamente contribuito alla sua diffusa popolarità.

Among US: Da videogioco a serie animata

Secondo Comic Book, CBS Eye Animation Productions sta guidando l’adattamento di Among Us. Owen Dennis, il creatore e produttore esecutivo della serie di successo di Cartoon Network Infinity Train, sarà al timone della serie presso CBS Studios, lavorando in collaborazione con Titmouse, la società di animazione dietro il progetto.

Sebbene non disponiamo ancora di trama, immagini o teaser e la piattaforma di streaming per la serie rimane sconosciuta, le informazioni iniziali sull’adattamento sono molto intriganti.

Dato il coinvolgimento della CBS nel progetto, è molto probabile che la serie troverà la sua casa su Paramount+, poiché la maggior parte dei programmi associati alla rete tende ad approdare sulla piattaforma di streaming. Non è stata ancora fornita una finestra di rilascio ufficiale, ma possiamo aspettarci di saperne di più nei prossimi mesi.

La sinossi pubblicata è in linea con la premessa del gioco, con impostori mutaforma che tramano per sabotare ed eliminare tutti i membri dell’equipaggio su un’astronave per prendere il controllo per i propri scopi nefandi. Resta da vedere come questo concetto si tradurrà in una serie animata, aggiungendo un ulteriore livello di intrigo all’adattamento.

I fan di Among Us e gli appassionati di animazione attendono con impazienza ulteriori dettagli e annunci su questa serie in arrivo. Il potenziale per una narrazione avvincente ambientata nell’universo di Among Us offre agli spettatori una prospettiva entusiasmante per immergersi più a fondo nell’affascinante mondo del gioco.