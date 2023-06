Harry Potter è tornato con un free to play per Mobile

Warner Bros. Games e NetEase, Inc. hanno recentemente annunciato l’uscita di Harry Potter: Discover Magic, l’attesissimo gioco di ruolo free-to-play (RPG) con carte collezionabili ambientato nel mondo magico. A partire da oggi, i giocatori in America, Europa, Africa, Oceania e Medio Oriente possono scaricare il gioco gratuitamente dall’App Store per iOS e da Google Play per Android.

Co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games, Harry Potter: Discover Magic è l’ultimo titolo rilasciato da Portkey Games, l’etichetta sotto la quale vengono pubblicate esperienze mobile e videogiochi ispirati al mondo magico, ponendo il giocatore al centro di un’avventura personale.

Harry Potter: Discover Magic è un coinvolgente gioco free-to-play che combina sfide magiche, carte collezionabili (CCG), gameplay multiplayer online (MMO) di massa ed elementi di gioco di ruolo strategico (RPG). Ambientato dieci anni dopo la Battaglia di Hogwarts, i giocatori sperimenteranno tutti gli aspetti caratteristici dell’educazione magica e si immergeranno in una nuova affascinante storia che presenta sia volti familiari della saga originale che nuovi personaggi. Man mano che i giocatori progrediscono, impareranno gli incantesimi da lanciare sotto forma di carte. Devono utilizzare questi incantesimi, escogitare strategie uniche e formare combinazioni vincenti (imparando cosa lanciare e quando) mentre si impegnano in prove sempre più impegnative, duellano contro altri giocatori e padroneggiano la magia nel loro glorioso viaggio magico.

Le caratteristiche principali del gioco includono:

Sperimenta la vita come uno studente di Hogwarts: dalla personalizzazione del proprio personaggio e dalla ricezione di una bacchetta alla cerimonia del Cappello Parlante e al volo per Hogwarts, ci sono infinite attività da svolgere a Hogwarts. Come studenti del primo anno, i giocatori possono anche partecipare al programma a rotazione delle lezioni, tra cui Incantesimi, Difesa contro le arti oscure, Cura delle creature magiche, Storia della magia e Divinazione, ognuna con i propri minigiochi, obiettivi e ricompense .

Riempi il tuo libro di incantesimi: con oltre 70 incantesimi e incantesimi disponibili per il lancio, ognuno con i propri effetti e vantaggi unici, i giocatori possono creare mazzi con infinite combinazioni basate su danno, controllo, supporto e difesa, permettendo loro di usare la magia nel proprio proprio modo. Per personalizzare ulteriormente il proprio stile di gioco, i fan possono equipaggiare Echi che forniscono miglioramenti speciali a statistiche, tratti o abilità passive. Possono anche usare le carte compagno per evocare potenti alleati come Hermione Granger e Rubeus Hagrid per assistenza in battaglia.

Mondo multigiocatore ampio e coinvolgente: unisciti al social club con altri giocatori e prendi parte ad attività speciali come prendersi cura di un uovo di drago o impegnarsi in incursioni contro i boss per combattere potenti creature come Thunderbird. I giocatori possono anche invitare un amico a ballare nel minigioco musicale Dance Club, incontrare altri maghi e streghe mentre esplorano Diagon Alley, frequentare le lezioni con i compagni di classe e molto altro.

Nuova trama: vivi una nuova storia nel mondo magico con nuovi personaggi e personaggi familiari della serie “Harry Potter”. Ogni anno a Hogwarts sarà accompagnato da un nuovo arco narrativo e diverse avventure da esplorare.

Dueling Club: i giocatori possono competere l’uno contro l’altro in amichevoli duelli magici e scalare le classifiche in una sfida di arguzia e padronanza della magia. Scegli tra le opzioni 1v1 e 2v2 e partecipa a speciali modalità di gioco a tempo limitato.

Foresta Proibita: avventurati nella Foresta Proibita da solo o in modalità multiplayer collaborativa, affrontando prove sempre più impegnative che offrono grandi ricompense dopo ogni vittoria. Storie esclusive e creature magiche come centauri, acromantule, unicorni e molti altri ti aspettano.

Harry Potter: Discover Magic offre ai fan dell’amata serie un’entusiasmante opportunità di immergersi nel mondo magico e creare il proprio viaggio magico. Con la sua miscela di elementi RPG, carte collezionabili e funzionalità multiplayer, il gioco promette ore di gioco coinvolgente e la possibilità di entrare in contatto con altri fan di tutto il mondo. Che tu sia un irriducibile appassionato di Harry Potter o un nuovo arrivato nel franchise, Harry Potter: Discover Magic è un gioco che affascinerà e delizierà i giocatori di tutte le età. Scarica subito il gioco e intraprendi un’avventura magica come nessun’altra.