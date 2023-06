Kuroko’s Basket: Annunciato il Gioco Mobile

Kuroko’s Basket è sicuramente uno degli spokon più amati degli ultimi anni, che ha conquistato il cuore di numerosi appassionati e ha contribuito a diffondere l’amore per il basket come sport. Il franchise ha recentemente annunciato l’uscita di un nuovo gioco per smartphone chiamato “Kuroko no Basuke Street Rivals” (Kuroko’s Basket Street Rivals) sviluppato da FIVECROSS, basato sull’adattamento anime del manga di Tadatoshi Fujimaki.

Gioco Mobile per Kuroko’s Basket

Questo gioco offre ai giocatori la possibilità di sviluppare e impersonare vari personaggi, tra cui Tetsuya Kuroko e Taiga Kagami, e di partecipare a intense e coinvolgenti partite di basket, proprio come nel manga e nell’anime. Sarà un’opportunità emozionante per i fan di immergersi nel mondo di Kuroko’s Basket e rivivere le avventure dei loro personaggi preferiti.

Il franchise di Kuroko’s Basket ha una storia di successo che inizia con l’anime nel 2012, seguito da una seconda e terza stagione negli anni successivi. Nel marzo 2017 è stato rilasciato anche un adattamento cinematografico anime intitolato “Kuroko’s Basketball: Last Game“, basato sul sequel del manga intitolato “Kuroko no Basuke Extra Game“.

Il 10º anniversario dell’anime è stato celebrato con entusiasmo dal franchise, con una serie di eventi che si sono svolti dall’aprile 2022 al marzo 2023. Questi festeggiamenti hanno incluso il lancio di una nuova canzone eseguita da GRANRODEO e Kensho Ono, accompagnata da un video musicale con nuove immagini dell’anime. Inoltre, mostre d’arte ed esposizioni sono state organizzate per celebrare questo importante traguardo.

La notizia del gioco per smartphone dedicato a Kuroko’s Basket arriva anche in un momento in cui altri anime di successo, come Tokyo Revengers, stanno optando per la creazione di videogiochi gratuiti per console e smartphone. Questa tendenza mostra come il settore dell’intrattenimento stia sfruttando le diverse piattaforme per coinvolgere i fan in modi nuovi ed emozionanti.

Siamo curiosi di sentire cosa ne pensate di questo nuovo titolo dedicato a Kuroko’s Basket. Fateci sapere la vostra opinione mentre aspettiamo con impazienza di vedere i video e le immagini di questo entusiasmante progetto che sicuramente farà felici i fan di lunga data e attirerà l’attenzione di nuovi appassionati.