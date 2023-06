TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione annunciato con Trailer e dettagli

Outright Games, noto editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, ha annunciato oggi l’arrivo di TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione, un nuovo videogioco d’azione single player sviluppato in collaborazione con Hasbro, leader globale dell’intrattenimento. Questo entusiasmante titolo è il primo videogioco ispirato alla serie d’animazione originale TRANSFORMERS: EARTHSPARK, che ha debuttato a livello globale nel novembre 2022. Il gioco sarà disponibile entro la fine dell’anno per Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, permettendo ai fan dei Transformers di vivere un’avventura coinvolgente sulle loro console preferite.

Transformers Mondomanga

Nuovo videogioco per i Transformers: Annunciato Earthspark in Missione

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione permette ai giocatori di prendere il controllo del famoso eroe Bumblebee mentre si avventura in un nuovo, ma familiare, mondo. L’obiettivo del gioco è ricreare fedelmente l’ambientazione e l’atmosfera dell’innovativa serie animata, in cui Bumblebee si trova ad affrontare una minaccia misteriosa legata al suo passato. Il temibile Dr. Meridian, noto anche come “Mandroid”, cerca di recuperare i pezzi mancanti di una tecnologia antica e spetta a Bumblebee fermarlo.

In questa avventura ricca d’azione, i giocatori avranno la libertà di esplorare tre enormi biomi e completare missioni in collaborazione con gli alleati Terran, i primi robot dei Transformers nati sulla Terra. Inoltre, i fan potranno incontrare e combattere insieme ad alcuni dei Transformers più amati, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

Il gioco offre profondi livelli di esplorazione e combattimento, che permetteranno ai giocatori di sbloccare una vasta gamma di aggiornamenti e abilità. Queste nuove abilità saranno utili per svelare segreti nascosti e accedere a luoghi precedentemente inaccessibili. Inoltre, sarà possibile personalizzare Bumblebee selezionando tra una vasta gamma di scie energetiche per le modalità veicolo.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione è stato sviluppato per essere accessibile a fan di tutte le età, con una curva di difficoltà adattabile e impostazioni di controllo personalizzabili. Il gioco offre diverse opzioni di difficoltà e meccaniche che riducono la frustrazione durante i combattimenti, come avvisi direzionali che aiutano i giocatori a identificare le minacce imminenti. Inoltre, è presente un sistema di guida assistita che semplifica i comandi durante le sezioni veicolo, così i giocatori possono concentrarsi sull’esplorazione, la guida e le battaglie con i nemici.

Stephanie Malham, COO di Outright Games, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare nuovamente con il nostro partner di lunga data, Hasbro, per portare i Transformers nel mondo dei videogiochi. Con TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione, vogliamo superare i limiti dei videogiochi, offrendo un’esperienza coinvolgente per i fan di tutte le età. Siamo felici di contribuire a portare avanti questa strategia attraverso la creazione di videogiochi per i fan più giovani”.

I Transformers sono nati nel 1984 come una linea di giocattoli, ma da allora si sono espansi per includere film, serie TV, fumetti, giocattoli innovativi e contenuti digitali. Il franchise dei Transformers ha affascinato intere generazioni di fan in tutto il mondo, con oltre 10 lungometraggi e numerosi videogiochi di successo.

Non vediamo l’ora di avventurarci nel mondo dei Transformers con TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione. Questo nuovo videogioco promette di offrire un’esperienza coinvolgente per i fan dei Transformers di tutte le età, permettendo loro di immergersi in un’avventura emozionante e ricca di azione. Preparatevi a combattere al fianco di Bumblebee e degli altri amati Transformers, esplorando nuovi mondi e svelando antichi segreti. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sul lancio di TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In missione nel 2023!