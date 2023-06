Disney Speedstorm: Via alla Stagione 2 a tema Toy Story

La febbre delle corse raggiunge nuove vette di eccitazione con la stagione 2 di Disney Speedstorm, intitolata “Verso l’infinito e Oltred”! In questa nuova stagione, il mondo emozionante di Toy Story prende vita con l’aggiunta di quattro nuovi piloti ispirati ai personaggi amati da milioni di fan in tutto il mondo.

Preparati a vivere avventure entusiasmanti nella Stanza di Andy e a esplorare nuovi corsi che ti porteranno “oltre” l’immaginazione. E non è finita qui, perché la stagione 2 presenta anche nuove modalità di gioco che metteranno alla prova le tue abilità di guida. Sali a bordo, perché la corsa sta per iniziare!

4 NUOVI PILOTI ISPIRATI A TOY STORY

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e Bo Peep sono i protagonisti della stagione 2 di Disney Speedstorm. Preparati a guidare con i tuoi personaggi preferiti della saga di Toy Story mentre competi per la vittoria in piste mozzafiato. Ognuno di loro porta con sé abilità speciali e unicità che renderanno le tue corse ancora più divertenti e coinvolgenti. Sali in sella e scopri il potere dell’amicizia e dell’avventura mentre corri verso la gloria!

NUOVA PISTA – STANZA DI ANDY

Preparati ad affrontare sfide avvincenti nella Stanza di Andy, il perfetto parco giochi di corse di combattimento. Esplora un ambiente familiare e pieno di dettagli ispirati al mondo di Toy Story mentre ti scateni su piste ricche di sorprese. Dalla scrivania ai giocattoli sparsi, ogni elemento di questa pista ti trasporterà in un’avventura indimenticabile.

CORSI DI MEDIA STAGIONE

La stagione 2 di Disney Speedstorm introduce anche due piloti bonus: Steamboat Mickey e Steamboat Pete. Questo iconico duo prende ispirazione dal classico cortometraggio animato Disney del 1928, Steamboat Willie. Preparati a sfrecciare sulle piste con lo stile retrò di Topolino mentre fai strage dei tuoi avversari. I corsi di media stagione dedicati a questi personaggi speciali offriranno sfide uniche e ricompense esclusive. Non perderti l’opportunità di mettere alla prova le tue abilità con questi intramontabili personaggi Disney!

NUOVE MODALITÀ DI GIOCO

La stagione 2 di Disney Speedstorm porta con sé due nuove modalità di gioco emozionanti. In “Abbina i colori”, i piloti e le scatole abilità saranno divisi tra colori viola e verdi. Devi essere strategico e mirare alle scatole abilità corrispondenti al tuo colore attuale per ottenere ricompense e velocità extra. Ma attento a non colpire il colore sbagliato, altrimenti sarai stordito! La modalità “Segui il leader” richiede abilità di guida strategica, poiché dovrai rimanere nella scia di altri giocatori per ottenere un’esplosione di velocità. Usa le tue abilità e cerca di nasconderti dagli avversari con l’abilità Occultamento per prendere il controllo della corsa!