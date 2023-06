Atlus annuncia nuovi Persona

ATLUS svela l’atteso trittico di giochi per Xbox e Windows: Persona 3 Reload, Persona 5 Tactica e Metaphor: ReFantazio. Gli appassionati di ATLUS e dei loro giochi saranno entusiasti di apprendere che due dei titoli, Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica, saranno disponibili al lancio su Xbox Game Pass, rendendo l’esperienza accessibile a un vasto pubblico di giocatori.

Uno dei giochi più attesi è Metaphor: ReFantazio, il primo vero GdR fantasy sviluppato da ATLUS. Con la supervisione del rinomato direttore Katsura Hashino, del character designer Shigenori Soejima e del compositore Shoji Meguro, il gioco promette di portare i giocatori in un mondo fantasy ricco di mistero e avventure epiche. Avvolto da un’atmosfera inquietante, il regno è sull’orlo della rovina e i giocatori dovranno scrivere il proprio destino, superare le paure e stringere legami con i personaggi lungo il percorso. Metaphor: ReFantazio è sviluppato dallo Studio Zero e i fan possono trovare ulteriori informazioni sul sito Internet ufficiale del gioco.

Persona 5 Tactica, che sarà disponibile dal 17 novembre 2023, offre un’esperienza tattica che combina il mondo acclamato di Persona 5 con una trama avvincente. I Ladri Fantasma si ritrovano in un mondo distorto e oppresso da un regime di tirannia. Circondati dai Legionari, un gruppo militare, i Ladri vengono salvati da Erina, una misteriosa rivoluzionaria, che offre loro un accordo che potrebbe cambiare tutto. Il gioco permette ai giocatori di sconfiggere i nemici utilizzando potenti Persona e un vasto arsenale, offrendo una nuova prospettiva tattica all’interno dell’universo di Persona 5.

Persona 3 Reload, invece, arriverà all’inizio del 2024 e offrirà un’esperienza rivisitata di uno dei capitoli più amati della serie Persona. I giocatori vestiranno i panni di un nuovo studente che scopre un destino inatteso, entrando nell'”Ora Nascosta” tra un giorno e l’altro. Con un sistema di combattimento rinnovato, grafica e gameplay migliorati e un nuovo doppiaggio in inglese, i giocatori saranno immersi nell’Ora Buia e dovranno risvegliare il potere interiore per affrontare i misteri del Tartaro e proteggere i propri amici.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e annunci, i fan possono visitare i siti ufficiali dei giochi, come metaphor.atlus.com per Metaphor: ReFantazio e persona.atlus.com/p3r per Persona 3 Reload. Inoltre, possono seguire i canali social di ATLUS West per vedere teaser speciali e condividere l’entusiasmo con altri giocatori.

Quindi, se sei un fan degli intrighi fantastici di ATLUS e dei loro giochi di ruolo avvincenti, non puoi perderti i prossimi titoli in arrivo su Xbox e Windows. Preparati per avventure epiche, personaggi indimenticabili e un gameplay coinvolgente che ti faranno desiderare di esplorare ogni angolo dei mondi creati da ATLUS.