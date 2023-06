DRAGON BALL THE BREAKERS si aggiorna con la Stagione 3

I fan di Dragon Ball avranno senz’altro motivo di festeggiare, poiché la Stagione 3 di DRAGON BALL: THE BREAKERS è finalmente qui, portando con sé un’esplosione di nuovi contenuti e personaggi emozionanti. Questa nuova stagione offre un’esperienza ancora più coinvolgente per i giocatori, arricchendo il già amato gameplay con una serie di aggiunte entusiasmanti.

Dragon Ball Mondomanga

Nuova Stagione ricca di contenuti per Dragon Ball The Breakers

La grande novità della Stagione 3 è l’introduzione della Squadra Ginew, un gruppo di Razziatori che si aggira per le Fratture temporali del gioco. Ogni membro della squadra offre abilità uniche e strategiche per aiutarti nella tua missione di catturare i Sopravvissuti. La prima fase vede il temibile Guldo, che, sebbene non sia un abile cercatore, può bloccare i movimenti dei Sopravvissuti con i suoi attacchi “Arresto del tempo” e “Paralisi”. La seconda fase presenta Recoome, che utilizza uno scouter per individuare i Sopravvissuti e ha a disposizione potenti attacchi ravvicinati. La terza fase vede l’arrivo di Jeice e Burter, una combinazione letale che collabora per eliminare interi gruppi di Sopravvissuti con i loro super attacchi ad ampio raggio. Infine, nella quarta fase, puoi controllare il carismatico Capitano Ginew, che può potenziare le sue statistiche in base ai membri delle fasi precedenti che hai raggiunto.

Ma non è tutto: la Stagione 3 porta anche nuove transphere che consentono ai giocatori di sperimentare personaggi iconici con abilità speciali. Gohan (Teen, Super Saiyan 2) può ottenere anime fluttuanti per aumentare il limite e i danni inflitti. Bardock (Super Saiyan) può raggiungere il livello 4 dell’Ultimate Dragon Change e utilizzare l’abilità “Instant Descent” per atterrare immediatamente quando si è in aria. Goten (Super Saiyan), invece, aumenta i danni subiti ma impedisce di barcollare o di essere spazzati via durante una schivata mentre è attivo il Dragon Change.

Oltre ai nuovi personaggi, ci saranno anche nuovi oggetti di personalizzazione disponibili nel negozio del gioco, permettendo ai giocatori di personalizzare ulteriormente il loro personaggio preferito. Inoltre, è stata aggiunta una nuova mappa chiamata “Snowy Mountain” come aggiornamento gratuito, che offrirà un’ambientazione unica per le battaglie epiche.

DRAGON BALL: THE BREAKERS è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente su diverse piattaforme. Inoltre, il gioco è anche compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S, offrendo prestazioni ottimizzate e una grafica ancora più impressionante per coloro che hanno accesso alle nuove console di ultima generazione.

La Stagione 3 di DRAGON BALL: THE BREAKERS è un’occasione imperdibile per i fan di Dragon Ball, offrendo una serie di nuovi contenuti e personaggi che arricchiranno l’esperienza di gioco. Preparati per una nuova avventura emozionante, esplora le Fratture temporali e affronta i tuoi avversari con stile. Che tu sia un fan di lunga data o un neofita nel mondo di Dragon Ball, questa stagione ti lascerà senza fiato mentre vivi le epiche battaglie che solo Dragon Ball può offrire.