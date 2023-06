Attack on Titan VR: Gameplay Trailer e data di uscita svelati

Dopo un lungo periodo di silenzio che ha lasciato i fan con il fiato sospeso, finalmente è stato mostrato al pubblico il trailer del gioco in realtà virtuale di Attack on Titan. Questo atteso evento ha regalato agli appassionati non solo un’anteprima entusiasmante, ma anche la rivelazione della data di uscita del titolo VR.

L’Attacco dei Giganti in VR con il Meta Quest 2/3

Dopo quasi un decennio di intenso lavoro, il team di sviluppo composto da Kodansha e UNIVRS ha dedicato un’impressionante quantità di tempo ed energia per creare un’esperienza di realtà virtuale immersiva ambientata nel mondo caotico e violento creato da Hajime Isayama. Nel trailer, anche se non è ancora possibile vedere il gameplay effettivo, ci viene presentata un’istantanea affascinante. Siamo trasportati al centro dei famosi villaggi di Attack on Titan, assumendo il ruolo di un membro dei Survey Corps, con una visuale in prima persona che ci permette di rivivere le inquietanti esperienze dei protagonisti.

L’atteso lancio di Attack on Titan VR: Unbreakable è programmato per quest’inverno, in concomitanza con il lancio di Meta Quest 3. E, per rendere ancora più felici i fan, anche i possessori di Meta Quest 2 potranno accedere al gioco, consentendo loro di iniziare a organizzarsi per l’acquisto del titolo. Questa eccitante notizia è stata riportata da fonti affidabili, come riportato su CB.

Attualmente, disponiamo soltanto del trailer e di una finestra di lancio fissata per la fine del 2023, quindi non sono ancora state comunicate informazioni ufficiali riguardo al prezzo di questo videogioco tratto dalla cruenta e drammatica storia di Hajime Isayama.

Osservando attentamente il trailer, si può notare che l’aspetto grafico non rappresenta necessariamente il punto di forza principale del gioco, poiché l’obiettivo sembra essere quello di offrire un’esperienza coinvolgente e immersiva nella realtà virtuale, al fine di catapultare i fan nel mondo di Attack on Titan. È importante sottolineare che l’anime sta per concludersi nel corso del 2023, con la trasmissione della prima parte del tanto atteso gran finale avvenuta il 3 marzo 2023.