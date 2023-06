MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 GRATIS su PC

Bandai Namco Europe ha fatto un entusiasmante annuncio riguardante MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2: il gioco action multiplayer free-to-play è ora disponibile per PC tramite la piattaforma di distribuzione digitale Steam.

Gundam Mondomanga

Nuovo GIOCO GRATIS sui Gundam per Steam

Dopo il suo successo su PlayStation 4 e PlayStation 5, il gioco è pronto a reclutare nuovi piloti su PC. I Mobile Suit provenienti da tutto il mondo avranno l’opportunità di unirsi alla battaglia per la sopravvivenza in avvincenti scontri online 6vs6 su 17 mappe ispirate alle iconiche ambientazioni dell’anime.

Tuttavia, MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 non si limita solo ai combattimenti tra giganteschi mech. I piloti avranno la possibilità di uscire dai loro Mobile Suit per effettuare riparazioni alle altre unità, piazzare bombe nelle basi nemiche e richiedere il fuoco di supporto. Questi scontri a terra potrebbero rivelarsi fondamentali per ottenere la vittoria finale.

Attraverso l’uso dei DP, la moneta in-game ottenuta durante i combattimenti, i piloti potranno personalizzare una delle 350 Mobile Suit disponibili, cercando la combinazione perfetta in base al proprio stile di gioco. Inoltre, avranno la possibilità di trascorrere del tempo nel Campo Base, interagendo con altri giocatori e preparandosi per la prossima battaglia.

MOBILE SUIT GUNDAM BATTLE OPERATION 2 è già disponibile gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5 e ora anche su PC. Unisciti alla battaglia, affina le tue abilità di pilota e immergiti nell’emozione dei combattimenti adrenalinici all’interno dell’ampio universo di Gundam.