Giappone: Si fanno assumere come corriere solo per rubare Zelda Tears of the Kingdom

In una storia avvincente, ambientata in Giappone, due giovani provenienti dal Sol Levante sembrano aver intrecciato le fila di un’avventura lavorativa insolita. Come personaggi di un romanzo affascinante, hanno varcato la soglia di una ditta di trasporti non solo per guadagnare, ma con un audace obiettivo in mente: impossessarsi di una preziosa copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, prima ancora che venisse ufficialmente svelato al mondo.

Rubano Zelda Tears of the Kingdom nelle vesti di un corriere

Le pagine di questa storia ci sono state svelate dalla prestigiosa pubblicazione giapponese Bunshun, che ha raccontato come i due giovani avventurieri si siano introdotti nell’organico di una compagnia specializzata nei trasporti per conto di Amazon, un intero mese prima dell’atteso lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Tuttavia, quel ruolo lavorativo non era solo un banale mezzo di sostentamento, ma faceva parte di un elaborato piano per entrare in possesso del gioco prima del fatidico giorno d’uscita.

Infatti, i compiti loro assegnati nel nuovo impiego comprendevano il trasporto di alcune copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, destinate a essere recapitate proprio nel giorno in cui il videogioco sarebbe stato rivelato al pubblico. Questo significava che le copie avrebbero dovuto essere custodite nel magazzino già alcuni giorni prima dell’atteso debutto sul mercato.

Ma poco prima che le sfere del destino si mettessero in moto, i due protagonisti improvvisamente scomparvero nel nulla, lasciando il loro posto di lavoro vuoto. Allarmato dalla misteriosa scomparsa, il capo della compagnia decise di chiamare a casa di uno dei giovani avventurieri, ma fu sorpreso dalla voce di sua madre al telefono: i due figli erano tranquillamente a casa, intenti a immergersi in un videogioco. E quale gioco se non The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, appena sottratto abilmente dal magazzino aziendale?

Secondo quanto emerso dalle pagine del giornale, uno dei giovani fece una confessione scioccante: l’assunzione stessa faceva parte di un piano architettato con astuzia per mettere le mani sulle copie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom prima ancora dell’attesissimo giorno d’uscita. L’altro avventuriero, invece, rivelò che, oltre al gioco tanto ambito, furono rubati anche altri oggetti pregiati, tra cui il Pro Controller in edizione speciale a tema Zelda e altro ancora.

Naturalmente, entrambi furono licenziati e condannati a risarcire i danni causati dalla loro temeraria impresa. Ma questo affascinante episodio rimane una testimonianza straordinaria della condotta umana e della capacità di sacrificarsi per il proprio desiderio. A volte, il richiamo di Zelda è talmente irresistibile da spingere le anime audaci a compiere gesti senza precedenti. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, infatti, ha stabilito un nuovo primato di vendite nella storia della prestigiosa casa di sviluppo Nintendo.