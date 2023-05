Sekiro e Ghost of Tsushima: Adattamento animato in arrivo?

Stando a recenti voci di corridoio, sembra che Sekiro e Ghost of Tsushima, due dei videogiochi più amati e giocati degli ultimi anni, potrebbero ricevere un adattamento animato. Questa tendenza di trasporre i giochi in serie animate è già stata vista in passato con successi come l’adattamento animato di Cyberpunk, oltre ad altri videogiochi nel corso degli anni.

Ghost of Tsushima Sekiro Mondomanga

Ghost of Tsushima e Sekiro diventano Anime?

Nonostante non ci sia ancora nulla di ufficiale, i rumor circolanti sembrano piuttosto forti, come segnalato da Comic Book. Un anonimo leaker di nome “oecuf” ha condiviso su Twitter informazioni che alimentano l’entusiasmo intorno a queste due potenziali serie animate. Il leaker ha collegato i giochi menzionati a possibili serie TV, suscitando l’interesse dei fan.

Sekiro: Shadows Die Twice e Ghost of Tsushima, due titoli che hanno conquistato il pubblico e la critica, potrebbero fare il loro ritorno sullo schermo televisivo. Tuttavia, questa volta non saranno i giocatori a vivere appieno le vicende delle storie. Sekiro segue le avventure di uno shinobi di nome Wolf, alla ricerca di vendetta, mentre Ghost of Tsushima ci immerge nel periodo dei samurai in Giappone.

Entrambi i giochi hanno raggiunto lo status di classici dei “soulslike” nel corso del tempo, e la loro fama è cresciuta costantemente grazie al feedback positivo dei giocatori. L’annuncio di un’eventuale trasposizione animata ha suscitato grande eccitazione tra il pubblico, come riportato da Comic Book.

Tuttavia, è importante tenere presente che queste serie animate non sono ancora state confermate ufficialmente, né sono stati rilasciati immagini o teaser. È quindi consigliabile prendere queste informazioni con cautela, fino a quando non saranno disponibili annunci ufficiali.

Considerando il successo degli adattamenti animati di videogiochi precedenti, cosa ne pensate di queste possibili serie animate? Fateci sapere la vostra opinione, mentre continuiamo ad attendere ulteriori sviluppi riguardo a Sekiro e Ghost of Tsushima. Nel frattempo, potete godervi entrambi i giochi su console di vecchia e nuova generazione, per immergervi completamente in queste straordinarie avventure.