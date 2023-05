Zelda e Link hanno una relazione? Ce lo svela una doppiatrice

Patricia Summersett, la talentuosa doppiatrice di Zelda nel gioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non ha dubbi: Link e Zelda hanno una relazione sentimentale. In un’intervista, Summersett ha elogiato la decisione di Nintendo di non chiarire mai esplicitamente lo status della loro connessione, consentendo ai giocatori di interpretare la loro relazione come desiderano.

L’ambiguità e l’apprezzamento di Summersett

Come doppiatrice, Summersett apprezza l’ambiguità che circonda la relazione tra Link e Zelda nel corso dei secoli. Trova affascinante il fatto che spetti ai giocatori decidere se i due personaggi siano più di semplici amici. Secondo lei, questa mancanza di chiarezza crea un’atmosfera intrigante e coinvolgente per i giocatori.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e il mistero della loro relazione

Attenzione: piccoli spoiler per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom avanti. Se desideri evitare qualsiasi dettaglio della trama, ti preghiamo di astenersi dal leggere oltre.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si svolge pochi anni dopo gli eventi del suo predecessore, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Zelda e Link si ritrovano insieme per indagare su eventi misteriosi che si svolgono sotto il castello di Hyrule.

Tuttavia, prima che la loro relazione possa svilupparsi ulteriormente, i due si separano, lasciando i giocatori con un senso di curiosità e desiderio di sapere cosa sia successo tra i due giochi.

La dinamica intrigante e la mancanza di chiarezza

Summersett descrive questa dinamica come “schivare il finale” e afferma che il fatto di continuare a chiedersi cosa potrebbe accadere e cosa mantenga viva la relazione tra Link e Zelda aggiunge tensione e interesse alla storia. La mancanza di chiarezza è qualcosa che l’attrice trova estremamente apprezzabile.

La convinzione di Summersett e il loro rapporto attivo

Personalmente, Summersett è convinta che Link e Zelda abbiano un rapporto attivo, basato sulla cura reciproca e sulla capacità di ascoltarsi a vicenda. Secondo lei, ciò è evidente nel modo in cui i due personaggi interagiscono durante il gioco.

L’interpretazione dei giocatori e la libertà di immaginare

La visione di Summersett sulla relazione tra Link e Zelda offre uno spunto interessante per i giocatori che si sono affezionati ai personaggi e alla storia di The Legend of Zelda. L’ambiguità permette loro di immaginare e interpretare il legame tra i due protagonisti in base alle proprie emozioni e prospettive.

In conclusione, la doppiatrice Patricia Summersett, che dà voce a Zelda in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ritiene che Link e Zelda abbiano una relazione sentimentale. La sua interpretazione è basata sulla cura reciproca e sull’ascolto attento tra i due personaggi nel gioco. La mancanza di chiarezza deliberata da parte di Nintendo offre ai giocatori la libertà di interpretare e vivere la loro storia come preferiscono.