Honkai Star Rail: Guida al sistema Gacha

Honkai Star Rail è un gioco di ruolo sviluppato dalla casa produttrice cinese miHoYo che presenta un sistema di gacha per ottenere personaggi, armi e oggetti casuali. In questo articolo, illustreremo il sistema di gacha del gioco e forniremo alcuni consigli su come massimizzare le possibilità di ottenere i personaggi e gli oggetti desiderati.

Come funziona il sistema gacha in Honkai Star Rail

Il sistema di gacha di Honkai Star Rail prevede l’utilizzo della valuta del gioco o della valuta reale per ottenere personaggi e oggetti casuali. Il gacha principale è il Gacha Standard, dove esistono diverse opzioni di gacha disponibili, come la possibilità di effettuare multi-tirate per aumentare le possibilità di ottenere personaggi e oggetti di qualità superiore.

Inoltre, ci sono anche altri tipi di gacha disponibili come il Gacha di Evento, disponibile solo durante eventi speciali, e il Gacha a Tempo Limitato, disponibile solo per un breve periodo di tempo. Entrambi offrono personaggi e oggetti unici a tema con tariffe di ottenimento migliori rispetto al Gacha Standard.

Per massimizzare le possibilità di ottenere i personaggi e gli oggetti desiderati, i giocatori possono adottare diverse strategie. È importante risparmiare la valuta del gioco e utilizzarla solo per gacha importanti come quelli di evento o a tempo limitato. Inoltre, sfruttare le offerte speciali può aumentare il valore dell’acquisto di valuta, il che significa che i giocatori possono ottenere più gacha con meno soldi.

Raccogliere le ricompense giornaliere è un altro modo per aumentare le possibilità di ottenere personaggi e oggetti casuali. Inoltre, il sistema di “pity” di Honkai Star Rail è un elemento importante che i giocatori possono utilizzare per massimizzare le loro possibilità di ottenere personaggi e oggetti di qualità superiore.

Ogni 10 lanci effettuati è garantito un personaggio o un light cone da 4 stelle, mentre ogni 90 lanci è garantito un personaggio o un light cone da 5 stelle. Tuttavia, non tutti i personaggi o oggetti disponibili nel gioco sono inclusi in questo sistema di “pity”, quindi i giocatori potrebbero non ottenere il personaggio o l’oggetto specifico che stanno cercando.

Inoltre, è importante ricordare che c’è solo una probabilità del 50% di ottenere il personaggio del banner a tempo, il che significa che i giocatori potrebbero dover effettuare più di 90 lanci per ottenere il personaggio desiderato.