Tartarughe Ninja: Un nuovo roguelike disponibile su iOS

Se sei un fan delle Tartarughe Ninja, sicuramente non vorrai perdere l’opportunità di giocare a TMNT: Splintered Fate, un nuovo roguelike che porta i nostri eroi nella meccanica di gioco a roguelike. In questo articolo, esploreremo cosa rende questo gioco così speciale e perché dovresti dare una chance a questo titolo.

Le Tartarughe Ninja sono tornate in un nuovo roguelike

Per coloro che non sono familiari con il genere roguelike, esso si riferisce ad un particolare tipo di gioco in cui i giocatori devono superare una serie di livelli generati casualmente. Ogni volta che si gioca, si incontreranno diversi nemici, oggetti e trappole, e la morte sarà definitiva. Questo significa che ogni partita sarà diversa e ci saranno sempre nuove sfide da affrontare.

TMNT: Splintered Fate è un gioco roguelike a scorrimento laterale che segue le avventure delle Tartarughe Ninja e del loro mentore Splinter. Il gioco è stato sviluppato da un team di appassionati di roguelike e di Tartarughe Ninja, e il loro amore per entrambi i generi si riflette nel gioco stesso.

Il gioco inizia con le Tartarughe che si trovano in una misteriosa dimensione alternativa chiamata “Splintered Fate“, dove devono cercare di trovare una via d’uscita. Ogni volta che si gioca, la dimensione alternativa sarà generata casualmente, il che significa che i giocatori dovranno sempre adattarsi a nuove situazioni.

Il combattimento è un elemento importante in TMNT: Splintered Fate e le Tartarughe possono utilizzare le loro abilità uniche per combattere i loro nemici. Inoltre, potremo anche raccogliere nuove armi e potenziamenti per potenziare le nostre abilità di combattimento. Ma attenzione, la morte è definitiva in questo gioco, quindi dovremo pianificare attentamente le nostre azioni e utilizzare le nostre abilità in modo strategico.

Oltre alla componente roguelike, TMNT: Splintered Fate offre anche una trama coinvolgente che segue le Tartarughe Ninja e il loro mentore Splinter. Ci saranno anche numerosi personaggi secondari con cui interagire, e le scelte che faremo durante il gioco avranno un impatto sulla storia e sui personaggi.