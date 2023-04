One Piece Odyssey si espande con Reunion of Memories

Reunion of Memories offre ai fan un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, e siamo certi che i giocatori saranno entusiasti di scoprire tutto ciò che questo nuovo mondo ha da offrire. Inoltre, gli aggiornamenti gratuiti offriranno ancora più contenuti per i giocatori che hanno già sperimentato l’avventura principale di One Piece Odyssey”.One Piece Odyssey: Reunion of Memories sarà disponibile come DLC a partire dal 28 aprile 2023. I giocatori che possiedono già One Piece Odyssey potranno acquistare il DLC separatamente, mentre i nuovi giocatori potranno acquistare l’edizione completa del gioco che includerà anche il nuovo episodio. Con l’aggiunta di Reunion of Memories, One Piece Odyssey continua ad essere uno dei giochi di ruolo più interessanti e divertenti basati sulla serie anime/manga One Piece.