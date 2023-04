Genshin Impact 3.6: Novità, Banner e Primogems GRATIS

Genshin Impact, il popolare gioco di ruolo d’azione open-world sviluppato da miHoYo, si aggiornerà questo mese alla versione 3.6. L’aggiornamento introdurrà una serie di nuovi contenuti, inclusi nuovi personaggi, eventi e miglioramenti della qualità della vita.

Le novità dell’aggiornamento 3.6 di Genshin Impact

Una delle aggiunte più entusiasmanti della versione 3.6 è l’introduzione di due nuovi personaggi giocabili: Kazuha e Yoimiya. Kazuha è un personaggio a cinque stelle che brandisce una spada e poteri Anemo, mentre Yoimiya è un personaggio a quattro stelle che usa un arco e poteri Pyro. Entrambi i personaggi hanno abilità e stili di gioco unici che dovrebbero aggiungere un po’ di varietà al combattimento del gioco.

Oltre ai nuovi personaggi, la versione 3.6 introduce anche una nuova Archon Quest, “Capitolo II: Atto III – Onnipresenza sui mortali”. Questa ricerca continuerà la storia del Viaggiatore e dei suoi compagni mentre scoprono di più sul mondo di Teyvat e sui misteriosi poteri che lo controllano.

Insieme ai nuovi contenuti, la versione 3.6 apporta anche alcuni miglioramenti alla qualità della vita. Uno dei cambiamenti più significativi è l’aggiunta di un sistema “Preferiti”, che consente ai giocatori di contrassegnare i propri personaggi, armi e artefatti preferiti per un facile accesso. L’aggiornamento include anche vari miglioramenti all’interfaccia utente del gioco e al sistema di gestione dell’inventario, rendendo più facile per i giocatori tenere traccia dei propri oggetti e risorse.

Primogems GRATIS per Genshin Impact

Ovviamente, nessun aggiornamento di Genshin Impact sarebbe completo senza nuovi banner e primogem gratuiti. Nella versione 3.6, i giocatori possono aspettarsi due nuovi stendardi: “Leaves in the Wind” e “The Heron’s Court”. Questi banner presenteranno rispettivamente Kazuha e Yoimiya e daranno ai giocatori la possibilità di aggiungerli al proprio elenco di personaggi.

Per quanto riguarda i primogem gratuiti, miHoYo offre ai giocatori diverse opportunità per guadagnarli. Innanzitutto, i giocatori che accedono al gioco durante il periodo del banner “Leaves in the Wind” riceveranno 10 Intwined Fate gratuiti e 10 Acquaint Fate gratuiti, che possono essere usati per esprimere desideri sul banner. Inoltre, miHoYo organizza una serie di eventi che offrono primogem come ricompensa, come l’evento “Kaboomball Kombat” e l’evento “Echoing Tales”.

Come sempre sono disponibili nuovi codici da riscattare in gioco o sul sito ufficiale per Primogems GRATIS e non solo:

9ARE6VLJT34H

KBRE7D4KA2MM

7S9X6V4JB2M9

Avete poco tempo per riscattarli. Per quanto riguarda i Banner, nella prima fase ci saranno Nahida e Nilou, nella seconda invece Baizhu e Ganyu, oltre il nuovo 4 stelle Kaveh e il ritorno di Candace, Dori e Layla.

Nel complesso, Genshin Impact versione 3.6 sembra un aggiornamento entusiasmante che dovrebbe soddisfare i fan del gioco. Con nuovi personaggi, missioni e miglioramenti della qualità della vita, ci sono molti contenuti per mantenere i giocatori coinvolti. E con i nuovi stendardi e i primogem gratuiti, non c’è mai stato momento migliore per tornare nel mondo di Teyvat.