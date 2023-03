Disney Speedstorm: Uscita,Trailer,Prezzi e Contenuti

Disney Speedstorm è in arrivo in Accesso Anticipato a partire dal 18 Aprile 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. Scopriamo insieme quali sono i contenuti di lancio, i prezzi dei vari pacchetti ed i loro contenuti.

Quanto costa Disney Speedstorm?

Qual’è il costo di Disney Speedstorm? Vi interesserà sapere che il gioco è GRATIS, tuttavia viene supportato da microtransazioni ed è acquistabile in tre differenti versioni con rispettivi contenuti.

Pacchetto Fondatore Standard:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino e Paperino

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

4.000 gettoni

2 crediti pass d’oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino e il pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva dei kart di Topolino, Paperino e il pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Prezzo: 29,99 euro

Pacchetto Fondatore Deluxe:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino, Paperino e Mulan

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

7.000 gettoni

2 crediti pass d’oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino, Mulan e il pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva del kart di Topolino, Paperino, Mulan e il pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Prezzo: 49,99 euro

Pacchetto Fondatore Definitivo:

Accesso anticipato a Disney Speedstorm

Piloti sbloccati: Topolino, Paperino, Mulan, Capitano Jack Sparrow ed Ercole

Sblocca un pilota aggiuntivo a scelta tra Baloo, Belle, la Bestia, Elizabeth Swann, Shang o Mowgli

12.000 gettoni

3 crediti pass d’oro

Aspetto esclusivo di Topolino, Paperino, Mulan, Ercole, del Capitano Jack Sparrow e del pilota scelto per i membri fondatori

Livrea esclusiva del kart di Topolino, Paperino, Mulan, Ercole, del Capitano Jack Sparrow e del pilota scelto per i membri fondatori

Slogan e avatar esclusivi dei fondatori

Ruote e alettoni per il kart di Paperino

Prezzo: 69,99 euro

Cos’è l’Accesso Anticipato?

Se vi state chiedendo cos’è l’accesso anticipato? Come da nome, è una versione del gioco in fase di sviluppo, resa disponibile in Anteprima ma che viene aggiornata nel corso del tempo.

Quando esce Disney Speedstorm?

Il gioco sarà disponibile a partire dal 18 Aprile in Accesso Anticipato, mentre per la versione completa non c’è una data o periodo di uscita, probabilmente dovrete attendere fino al 2024 o 2025

Quali sono i personaggi di Disney Speedstorm?

Fin dal giorno di uscita potete selezionare e sbloccare i seguenti corridori:

Topolino

Belle

Mowgli

Jack Sparrow

Megara

Mulan

Paperino

Hercules

Bestia

Li Shang

Baloo

Elizabeth Swann

Sulley

Mike Wazowski

Randall

Celia Mae

Pippo

Molti altri personaggi si uniranno al roster nel corso del tempo.

Disney Speedstorm Gameplay Trailer

Nell’attesa del lancio, potete dare uno sguardo a personaggi, circuiti e contenuti di Disney Speedstorm nel nuovo Gameplay Trailer: